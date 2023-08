Abbigliamento e giochi alla bottega vincenziana Aperta nei giorni feriali

La bottega di San Vincenzo, angolo della solidarietà nella sede della Pubblica assistenza della Spezia, spazio tranquillo e di condivisione dove le persone in difficoltà possono trovare: abbigliamento e calzature per tutte le stagioni, materiale scolastico e giocattoli. Parte da qui l’esperienza della “Bottega di San Vincenzo”, all’interno della sede della PA della Spezia, ideata da Inaco Bianchi responsabile dei servizi alla persona e sempre impegnato a tendere la mano a chi ha meno. Lo spazio è aperto dal lunedì al sabato mattina, dalle 8.30 alle 10.30. "In questi mesi estivi - conclude Bianchi - abbiamo organizzato anche una giornata in agriturismo per i senza fissa dimora. Per noi nessuno deve vivere ai margini"