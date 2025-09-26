"Abbiamo visto una squadra più intraprendente. Ma servono efficacia e cattiveria agonistica"

"Il mister ha azzeccato i cambi, Lapadula e Kouda hanno apportato qualità e carattere". I tifosi aquilotti, dopo la discreta prova dei bianchi a Parma, in Coppa Italia, pensano al campionato: "Ci attendono tre partite difficilissime, serviranno la grinta e il carattere evidenziati nel secondo tempo per vincere a Venezia. Troppi i gol incassati sui calci piazzati". Soddisfatto a metà Carlo Faggioni: "Ho visto uno Spezia più intraprendente nella ripresa con gli ingressi di Kouda e Lapadula. C’è, però, ancora tanto da lavorare, specie sul piano della manovra. E poi, se sta bene, Lapadula dovrebbe sempre giocare perché apporta esperienza, carattere e efficacia offensiva. Alle porte ci sono partite difficilissime contro il Venezia, la Reggiana e il Palermo, speriamo che gli Aquilotti evidenzino una maggiore cattiveria agonistica, in Serie B è essenziale la ‘cazzimma’".

Dello stesso avviso Gianluca Peri: "Le Aquile hanno tenuto testa a una squadra di Serie A qual è il Parma, da rivedere i soliti gol incassati conseguenti a calci piazzati, davvero troppi. D’Angelo ha azzeccato i cambi, gli inserimenti di Lapadula e Kouda hanno cambiato l’inerzia della partita, apportando qualità. Il bomber italo-peruviano, se è in condizione, dovrebbe giocare sempre titolare. Mi sono piaciuti Comotto e Jack, da rivedere Nagy, Vlahovic e Artistico. Spero che questa buona prestazione al ‘Tardini’ dia forza e coraggio alla squadra, a Venezia servirebbe una vittoria scaccia crisi". Schietto Andrea Toracca: "Nel primo tempo lo Spezia non mi ha entusiasmato, mentre nella ripresa, con i cambi apportati dal mister, c’è stata una buona reazione che fa ben sperare. Sono un po’ preoccupato per la fragilità mentale della squadra: dopo aver fatto gol, ne ha incassato immediatamente un altro e sempre da calcio piazzato con una difesa a zona che non sta funzionando. Vorrei, poi, che Lapadula e Zurkowski giocassero maggiormente, la qualità è fondamentale. A Venezia spero almeno in un pareggio per muovere la classifica e il morale". Non fa drammi Carlo Chiocca: "L’eliminazione dalla Coppa Italia non mi interessa, le nostre attenzioni devono essere rivolte al campionato, a partire dalla sfida contro il Venezia dove serviranno tanta grinta, determinazione, coraggio e anche qualità". Chiude Michele Masala: "Tralascio la partita di Parma, alla quale ero presente, che deve infondere coraggio per la vitalità espressa dai bianchi, mi preme invece sottolineare il rammarico per il prezzo del biglietto di 28,50 euro imposto dal Venezia che include il costo del traghetto, un servizio non usufruito da molti di noi che soggiorneranno nell’isola di Sant’Elena già dal giorno prima".

Fabio Bernardini