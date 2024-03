"Abbiamo trascinato le Aquile alla vittoria"

Torna un po’ di sereno in casa Spezia dopo il meritato successo dei bianchi contro il SudTirol: "Vittoria fondamentale per alimentare le speranze di salvezza - affermano i supporter delle Aquile -. Pubblico straordinario per il sostegno incessante ai bianchi, riconosciuto dallo stesso mister D’Angelo: siamo scesi in campo anche noi al fianco degli Aquilotti. Ora invadiamo Reggio Emilia". Felice Francesco Falli: "Emozioni intense, miste a sofferenza, per una vittoria fondamentale che è ossigeno puro nella corsa verso la salvezza diretta. Verde non è in grado di fare un gol brutto, realizza solo capolavori. Un successo faticoso ma meritato perché nel secondo tempo gli Aquilotti hanno preso il sopravvento sugli avversari, traendo coraggio anche dalla spinta eccezionale di un pubblico mai domo. I settemila tifosi presenti contro il Sudtirol dimostrano il grandissimo attaccamento di noi spezzini alle Aquile. Tutti a Reggio per alimentare il sogno". Esalta la tifoseria anche Alessandro Frateschi: "Una vittoria fondamentale, vissuta con il cuore in gola, conquistata grazie all’apporto straordinario di noi tifosi, come lo stesso mister D’Angelo ha riconosciuto. Non abbiamo mai mollato, siamo scesi in campo anche noi con gli Aquilotti, abbiamo sofferto e incitato fino alla fine. Verde e Hristov i migliori in campo. Ora tutti a Reggio per credere fortissimamente nella salvezza diretta". Sorrisi a trentadue denti per Alessandra Bellantone: "Emozioni forti per una vittoria meritata. Speriamo sia un successo in grado di dare continuità di rendimento. Da applausi il sostegno del pubblico, non bene l’arbitraggio. Dieci e lode a Verde, ottimo Elia. Bisogna crederci, invadiamo Reggio".

"Si tratta di una vittoria fondamentale per alimentare le speranze di salvezza - afferma Roberto Notari -, le prossime tre partite saranno decisive. Ora bisogna guardare alla sostanza, non conta il bel gioco. Ho visto una squadra contratta nel primo tempo, forse per la tensione del match, meglio nella ripresa. Evidente il rigore di Masiello non fischiato. Pubblico spettacolare come al solito. I sette minuti di recupero sono stati un’autentica sofferenza, il triplice fischio una liberazione. Seguiamo in massa gli Aquilotti nel match del Mapei contro la Reggiana".

Fabio Bernardini