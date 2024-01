’Abbasso i dazi’. I moti anarchici ricordati a Luni

“Abbasso i dazi, viva la Sicilia“. E’ il titolo dell’incontro culturale in programma sabato in piazza di Sopra nel centro storico di Ortonvo paese organizzato dalla sezione di Luni dell’associazione nazionale partigiani Anpi ’Lino Parodi’. A 130 anni dai moti anarchici del 1894, ai quali presero parte anche tanti abitanti del luogo, la ricorrenza sarà ricordata grazie all’intervento di Romano Parodi esperto di storia del territorio e con le parole tratte dalle opere del poeta Ceccardo Roccataglia Ceccardi interpretate da Matteo Procuranti che sceglierà una lettura tratta dal libro dal titolo ’Dai paesi dell’anarchia’. L’incontro è in programma sabato mattina dalle 11 nella piazzetta del borgo e in caso di pioggia verrà trasferito in un luogo al coperto sempre a Ortonovo paese. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Luni rappresentato dall’assessore e vice sindaco Massimo Marcesini (nella foto) autore anni fa di un approfondito studio del tema dei moti del 1894 e dalla consigliera comunale alla memoria Silvia Tavarini.