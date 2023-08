A Volastra “Stelle di Mare“ In omaggio a Fanigliulo

Un viaggio attraverso la figura di Franco Fanigliulo negli anni Settanta. Appuntamento stasera a Volastra, alle 21.15 in piazza del Santuario Nostra Signora della Salute, dove è in programma ‘Stelle di Mare’, un concerto-spettacolo di teatromusica per il cantautore scomparso, che vedrà protagonisti gli artisti Jonathan Lazzini alla voce, Manuel Apice a voce e tastiera, Fabio Mano alla chitarra elettrica e Francesco Mazzali al sax. L’evento è una delle tappe del XXIX Festival provinciale ‘I Luoghi della Musica’. Spezzino eccellente Fanigliulo, un artista che univa la canzone alla teatralità dell’interpretazione, protagonista del Festival di Sanremo 1979 con il brano ‘A me piace vivere alla grande’ (scritta insieme al concittadino Riccardo Borghetti), che ha collaborato con grandi della musica italiana (Da Zucchero a Vasco Rossi), che ha preso parte ad alcune scene del film ‘Berlinguer ti voglio bene’ di Giuseppe Bertolucci con Roberto Benigni, e infine è morto improvvisamente a soli 44 anni. "Un concerto che è il tentativo di restituire alla silhouette dell’artista spezzino – dichiarano i promotori – lo slancio utile a farne emergere storia, idee e genio da quell’angusta zona d’ombra nella quale, troppo spesso, si trova relegata la bellezza: un recital che scansa la pedanteria del tributo per travalicare la dimensione della scoperta, attraverso il recupero di brani inediti ed editi della produzione del cantautore ligure che con naturalezza e affinità poetica si legano ai testi di alcuni fra i principali poeti e autori del Novecento". Verranno proposti brani con testi di Carnevali, Campana, Carver ed altri. Tra i più geniali e ironici cantautori italiani, purtroppo, Fanigliulo non ha avuto il successo che meritava. Il concerto è organizzato dall’associazione Gruppo Strumentale Hyperion e si avvale inoltre del contributo del Comune di Riomaggiore. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti senza prenotazione.

Marco Magi