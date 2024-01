A tutto ‘Bidibibodibiboo’. Dal Dialma di Fossitermi al Piccolo Teatro di Milano

Il Piccolo Teatro di Milano rappresenta un vero mito per chi orbita in quel mondo. Gli Scarti sono capofila di una nuova grande produzione, interamente realizzata al Dialma, in collaborazione proprio con il primo teatro pubblico stabile d’Italia ospitando e allestendo lo spettacolo ‘Bidibibodibiboo’, scritto e diretto da Francesco Alberici, in prima assoluta per il pubblico di ‘Fuori Luogo’, giovedì e venerdì alle 20.30 al Centro di Fossitermi. Poi partirà per Milano, nel più importante teatro nazionale italiano, dove sarà in scena dal 20 febbraio al 3 marzo. Coinvolti nello spettacolo artisti, tecnici, operatori e organizzatori spezzini, che hanno curato ogni fase della produzione, dai contratti alla distribuzione, all’allestimento fino alla cura della comunicazione. La scena di ‘Bidibibodibiboo’ – a firma dello scenografo spezzino Alessandro Ratti – trae ispirazione dall’immaginario dell’artista visivo Maurizio Cattelan, riproducendo un classico interno di una cucina anni ‘50 dietro un lavello con sopra un accumulo di stoviglie sporche, un bicchiere, una sedia vuota per raccontare lo sgretolamento del sogno di una vita senza più nessun incantesimo. "Il Dialma è una vera e propria officina di talento e creatività spezzina, che entra a pieno titolo nel panorama teatrale italiano offrendo l’occasione di far conoscere la nostra città al grande pubblico nazionale – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – Gli Scarti Sono linfa vitale di una comunità che crede nel fare, con un occhio al sociale". Con dissacrante ironia e al tempo stesso grande tenerezza, da sempre cifra stilistica dell’autore e attore Francesco Alberici, ‘Bidibibodibiboo’ racconta le scelte e le rinunce, i sogni e le grandi paure di una generazione alle prese con un mondo del lavoro drammaticamente spietato.

"Come Scarti Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione – spiega il direttore artistico Andrea Cerri – quest’anno abbiamo affrontato due sfide importanti: prima con ‘La ferocia’ di VicoQuartoMazzini, che ha avuto una grande eco nazionale e una lunga tournée; e ora con ‘Bidibibodibiboo’. Relazionarsi con i più grandi enti di produzione in Italia ha permesso a Scarti di confrontarsi e lavorare con professionisti di lungo corso dimostrando che, anche se molto giovane, il nostro staff è decisamente preparato e competente. Contiamo 30 dipendenti e 40 collaboratori, siamo una vera impresa culturale. Siamo particolarmente felici che la città e il territorio spezzino stiano diventando sempre più punto di riferimento nazionale per l’innovazione teatrale, era uno dei nostri principali obiettivi quando abbiamo iniziato da piccola compagnia di provincia il nostro percorso, Per il futuro vorremmo sempre di più creare sinergie e progetti anche con le altre istituzioni culturali della città e del territorio".

Marco Magi