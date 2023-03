A tu per tu con i libri come giurati

Quest’anno abbiamo aderito ad una storica iniziativa che ci vede prendere i panni di "lettori seri", il Premio Bancarellino. In occasione della giornata finale faremo parte della giuria che decreterà il vincitore tra 5 finalisti, a Pontremoli, città lunigianese che dal 1957 è sede di questo importante evento letterario. Per essere preparati al grande giorno stiamo leggendo in classe a turno alcuni libri che dovremo poi votare: un’ottima occasione per poter leggere titoli che magari non ci saremo mai acquistati autonomamente e di poter incontrare dal vivo gli autori finalisti, che spesso durante la lettura dei loro testi ci hanno fatto riflettere e commuovere su tematiche importanti quali bullismo, discriminazioni, guerre e amicizie particolari. E quale iniziativa migliore per avvicinarci alla lettura, se non di tenere un incontro con un esperto di Book Pharmacy? Lui è Alessandro Lana e da anni con la sua libreria itinerante tiene incontri dove propone una collana di rimedi letterari ciascuno selezionato per rispondere a uno o più malesseri che rendono difficili le nostre giornate. Ad aprile sarà nostro ospite e chissà se consigliandoci qualche romanzo riuscirà a farci passare i nostri malesseri preadolescenziali…