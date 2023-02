A tu per tu con i grandi del palcoscenico

Gli attori e le attrici non sono soltanto quelli che vediamo sul palco. E proprio per conoscerli meglio, nasce ‘Foyer – Teatro Civico al Pin’, l’iniziativa che vede uniti il teatro cittadino e lo spazio al Centro Allende gestito da Art Park. Sono così in programma degli incontri aperti gratuitamente al pubblico, che serviranno anche per presentare gli spettacoli in cartellone, dialogando in un’atmosfera cordiale e rilassata. "Il Teatro esce dal palcoscenico per incontrare al Pin tutti gli spezzini interessati ad una maggiore comprensione – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – . Un’operazione culturale inedita grazie alla sinergia fra amministrazione e la nuova Pinetina, che consentirà di incrementare il grande entusiasmo che anima gli abbonati e gli affezionati del Civico, e non solo: è anche un’ottima operazione di promozione del Civico che per la prima volta si affaccia sulla città con approfondimenti mirati". Si svolgeranno il giorno stesso dello spettacolo tranne una matinée post.

Ad aprire il calendario degli incontri (moderati dal direttore artistico del Teatro Civico, Alessandro Maggi) sarà giovedì 2 marzo alle 18 la Compagnia Sud Costa Occidentale, fondata nel 1999 da Emma Dante, in scena al Civico con ‘Pupo di zucchero – La festa dei morti’ nell’ambito della Stagione di Prosa. Si prosegue venerdì 3 marzo, sempre alle 18, con Roberto Mercadini, che presenterà il suo ‘Orlando Furioso’. Martedì 14 marzo alle 18 c’è Arturo Brachetti, protagonista di ‘Solo – The legend of quick-change’. Domenica 26 marzo alle 11.30 toccherà ad Antonio Rezza, interprete e autore insieme a Flavia Mastrella di ‘Bahamut’. Mercoledì 5 aprile alle 18 sarà la volta di Anna Foglietta e Paola Minaccioni con il loro spettacolo ‘L’attesa’. A chiudere il programma di incontri saranno Umberto Orsini e Franco Branciaroli, mercoledì 12 aprile alle 18, che presenteranno ‘Pour un oui ou pour un non’.

"Questa nuova iniziativa è un bel modo di continuare a creare nuove possibilità di contatto e condivisione tra teatro, artisti e pubblico – sottolinea Maggi – con l’auspicio che sia sempre più apprezzato e alimentato quell’imprescindibile rapporto di comunicazione tra eventi dal vivo e cittadinanza. Conosceremo gli artisti fino in fondo: al di là della ‘nudità’ del palco, le peculiarità della vita di tutti i giorni, la loro umanità". Aggiunge la dirigente Rosanna Ghirri: "La cultura in tutte le sue dimensioni è un’espressione d’emozione, di innamoramento". Pin, dal canto suo, intende fare rete con le istituzioni e mettere a disposizione lo spazio per iniziative culturali. "Ringraziamo la squadra del Civico e l’amministrazione per avere organizzato insieme a noi questo progetto che ci auguriamo sia solo l’inizio di una proficua collaborazione – afferma Leonardo Pischedda, responsabile della direzione di Pin La Spezia e Artificio 23 –. Essere un luogo di incontro naturale e informale, dove crescere grazie a stimoli differenti è uno dei punti chiave del progetto di Pin".

Marco Magi