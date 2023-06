A tavola per solidarietà Raccolti seimila euro

La Val di Vara ha conosciuto sulla sua pelle le ferite dell’alluvione, giorni terribili difficili da dimenticare e tornati prepotentemente alla memoria guardando in tv le drammatiche immagini provenienti dall’Emilia Romagna. E’ nato subito, in tutta Italia, un moto di solidarietà e la risposta della Val di Vara è stata immediata e concreta, come testimonia la straordinaria partecipazione offerta data dalla popolazione di Borghetto (e non solo) alla cena benefica organizzata della locale Protezione civile per esprimere solidarietà alla popolazione dell’Emilia Romagna colpita dal disastro.

Alla presenza degli Alpini di Riolo Terme, legati a Borghetto per aver prestato servizio durante i giorni dell’alluvione nel 2011, un afflusso incredibile di persone si è riversato nel caruggio per far sentire concretamente la propria vicinanza all’Emilia: alla fine di una bella serata passata in compagnia, sono stati raccolti 6000 euro. L’ amministrazione comunale in tal senso ringrazia sentitamente tutti coloro che si sono spesi per dare vita a questa nobile iniziativa e chi vi ha preso parte dando un proprio contributo." A tal proposito, la giunta comunale composta dal sindaco Coduri, dal vice sindaco Licari e dall’assessore Cattaneo, ha donato di tasca propria 700 euro: un gesto doveroso per esprimere solidarietà e vicinanza a chi, come la popolazione di Borghetto nel 2011, sta affrontando momenti terribili.