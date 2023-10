A spasso fra storia e natura. Il Brugnato Outlet Village parte dalla Via dei Monti

Vivace e interessante la programmazione della Val di Vara Gallery all’Outlet Village di Brugnato. Il Consorzio Il Cigno con presidente Silvano Zaccone, che gestisce lo spazio all’interno del centro commerciale, inizierà questo nuovo segmento del cartellone dopodomani, sabato, col vernissage alle 15 della mostra ‘Il cammino storico – religioso della Via dei Monti o de Pontremolo’, con il percorso completo da Levanto alla Lunigiana. La mostra raccoglie i sedici pannelli che illustrano, attraverso punti di interesse, il cammino medioevale che dalla Riviera ligure portava in Lunigiana unendosi alla Via Francigena attraverso la Val di Vara. Completa la raccolta la cartografia dell’intero percorso corredata da materiale fotografico. L’esposizione sarà successivamente a disposizione di enti e associazioni interessati a promuovere la conoscenza della Via dei Monti o de Pontremolo, anzitutto nelle scuole e all’interno delle comunità. La mostra sarà aperta, con orario 15-19 sabato e domenica, fino al 19 novembre. Sabato 11 novembre, alle 17, invece, spazio alla conversazione ‘La Via dei Monti o de Pontremolo: opportunità di sviluppo delle aree interne in una visione integrata fra territori della Lunigiana storica’ con gli interventi di Daniela Menini (consigliere Regione Liguria), Clara Cavellini (vicesindaco del Comune di Pontremoli), Federico Chiodaroli (guida escursionistica), con moderatrice Graziella Bonaguidi del Consorzio Il Cigno. Per due giorni, sabato 25 e domenica 26 novembre, lo spazio del Brugnato Outlet ospiterà una mostra fotografica, con la proiezione di slide, ‘Le Vie del sale da Sestri Levante a Velleia romana attraverso il passo delle Cento Croci’, a cura di Laila Ciardelli e Piera Ughetto della sezione della Spezia del Club Alpino Italiano; resterà aperta, come consuetudine, dalle 15 alle 19. Cinque giornate, sabato 2, domenica 3, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre, per vivere immersi nella natura e in particolare in compagnia degli amici a quattro zampe.

Ecco quindi ‘La Val di Vara e il benessere animale’, mostra fotografica dell’associazione ‘Anime Randagie’ con raccolta fondi a sostegno dell’attività di volontariato, con apertura dalle 15 alle 19. Per approfondire l’argomento, sabato 2 dicembre alle 16, Helena Tripi, responsabile territoriale, illustrerà l’origine, la diffusione e le attività del sodalizio che ha creato ‘L’oasi di Anime Randagie’, una vera oasi di pace e di tranquillità, che permette la cura ed il recupero di animali abbandonati a se stessi e destinati ad una vita brutale e a una morte certa. Infine, domenica 3 dicembre, l’educatrice cinofila Karina Lebro, parlerà dei giochi di attivazione mentale e dell’interpretazione dei segnali di calma dei cani.

Marco Magi