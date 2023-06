A scuola entra lo psicologo "Un servizio importante per prevenire il disagio"

Approvato all’unanimità in consiglio regionale della Liguria, l’inserimento della figura dello psicologo a scuola. "Riteniamo il servizio un provvedimento importante per prevenire e arginare i fenomeni di deficit comportamentali, disagio giovanile, dispersione scolastica ed emarginazione", commentano gli assessori Daniela Carli e Lorenzo Brogi. "Abbiamo già intrapreso un dialogo in merito ad un percorso condiviso tra gli assessorati alle politiche giovanili e alla scuola, per valutare la possibilità di un aiuto agli studenti e alle famiglie all’interno degli istituti scolastici, dove non fosse già attivo". Un percorso ora facilitato dall’ente regionale. "Il covid ha generato scompensi importanti tra le giovani generazioni".