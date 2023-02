"A Sarzana la mobilitazione più alta in provincia"

Con 402 preferenze, anche a Sarzana la vittoria di Elly Schlein è stata schiacciante. E a pesare sull’ago della bilancia è stata la partecipazione al voto dei non iscritti al Pd. Il presidente dell’Emilia Romagna Bonaccini si è fermato a 278 voti: nella fase congressuale del Pd aperta ai soli iscritti al partito era stato il più votato tra i 4 candidati alla carica di segretario nazionale ottenendo 59 preferenze su 161 partecipanti. Alle primarie hanno preso parte 683 persone di cui gran parte non iscritti al Pd. I dati degli 8 seggi (di cui soltanto 3 Nave-Sarzanello, San Lazzaro e Falcinello hanno visto prevalere Bonaccini su Schlein) aperti ai residenti per le primarie del Pd, fanno riflettere. E se certamente l’affluenza dei collegi del Centro storico-Trinità (211 votanti: 139 Schlein, 72 Bonaccini), di Nave-Sarzanello (121 votanti 60 Schlein, 61 Bonaccini), Grisei (121 votanti, 72 Schlein, 49 Bonaccini) e Bradia (90 votanti, 61 Schlein, 27 Bonaccini) è stata piuttosto alta, a emergere in negativo è stata quella riscontrata a Marinella (10 votanti, di cui 6 hanno scelto Schlein e 4 Bonaccini) e a Falcinello (14 votanti, di cui 9 hanno espresso preferenza per Bonaccini e 4 per Schlein).

Il Pd quindi, che a oggi resta il primo partito cittadino, continua a tenere nel centro storico e nelle zone immediatamente limitrofe, mentre il coinvolgimento della cittadinanza si allenta nelle zone più periferiche. "Il grado di coinvolgimento e di mobilitazione raggiunto a Sarzana in occasione delle primarie del Pd è stato il più elevato della provincia – ha commentato il segretario cittadino Rosolino Vico Ricci – Quasi 700 sarzanesi, nonostante la giornata fredda, hanno deciso di raggiungere le otto diverse sedi in cui si votava e di prendere parte attiva ad una vicenda cruciale per la vita di un partito, il nostro, a cui spettano un compito e una responsabilità centrali fra le opposizioni unite nell’ormai prossima battaglia amministrativa contro le destre della storia cittadina".

Elena Sacchelli