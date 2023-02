A Riccò gli autovelox diventano definitivi

Un tesoretto di 640mila euro all’anno per il prossimo triennio. A tanto ammonta la stima delle risorse che saranno incassate dal Comune di Riccò del Golfo attraverso migliaia di verbali per l’eccesso di velocità immortalato dai due autovelox installati dallo scorso agosto lungo la statale Aurelia, nel centro urbano del paese. Una ‘presenza scomoda’ per quegli automobilisti che hanno già dovuto fare i conti con i dispositivi, un aiuto concreto alla sicurezza urbana per i residenti, alla luce dei tanti incidenti stradali che hanno caratterizzato negativamente il recente passato. In questi giorni, la giunta comunale ha deciso che il servizio di rilevamento della velocità, attivato in via sperimentale da sei mesi, diverrà definitivo: gli uffici comunali ben presto attiveranno una consultazione per individuare la società cui affidare per i prossimi quattro anni il servizio di noleggio della strumentazione e di rilevazione della velocità in postazione fissa ed elaborazione e spedizione dei verbali di accertamento delle violazioni. "L’utilizzo di tali strumenti ha consentito nei primi mesi di attività un monitoraggio continuo della velocità, limitando i sinistri stradali e il pericolo per i pedoni che percorrono la Via Aurelia che risulta essere la principale via di percorrenza, anche pedonale" si legge nella delibera della giunta, che ha contestualmente fissato a 640mila euro "il gettito derivante dall’attività di accertamento a seguito dell’istallazione di rilevatori di velocità". Un bottino che, tolte le spese vive legate al noleggio delle apparecchiature e la gestione dei verbali, dovrà poi essere diviso a metà col proprietario della strada statale, secondo quanto previsto dalla legge. Quello che resta, sarà utilizzato in gran parte per la realizzazione di un vasto progetto di sicurezza stradale che interesserà le aree più ‘delicate’ delle principali arterie stradali che attraversano il territorio riccolese.

"Se sono molte le persone che lamentano le multe, sono tanti anche quei cittadini che grazie all’introduzione dei dispositivi sanno di aver ottenuto maggior tutela" spiega il sindaco di Riccò, Loris Figoli, che ricorda come l’unica possibilità di intervenire per costringere gli automobilisti a diminuire la velocità fosse quella di introdurre i rilevatori di velocità, in quanto "sull’Aurelia non sono ammessi dossi, né altre forme di modifica del rilevato stradale. Non credo di dovermi scusare se provo a garantire maggior vivibilità al centro urbano, dove c’è un centro scolastico che accoglie oltre cinquecento alunni, studi medici, ufficio postale, attività professionistiche e commerciali. Spero – dice il sindaco – che le multe siano sempre meno: oggi oltre il 25 per cento delle multe riguardano automobilistiche superano i 60 chilometri orari, auspico che un domani non avvenga più e che i rilevatori diventino inutili".

Matteo Marcello