’A pugni chiusi’ con Recalcati

Il "Teatro d’estate" è la novità della programmazione culturale proposta dal Comune di Santo Stefano Magra. Domani Massimo Recalcati sarà il protagonista del primo dei due spettacoli organizzati da Ad Eventi all’ex ceramica Vaccari di Ponzano alle 21.30. Il primo incontro è con il noto psicoanalista Massimo Recalcati (nella foto) e si intitola "A pugni chiusi" come l’omonimo libro edito da Feltrinelli con il quale l’autore affronta il tema dell’eredità che lasceremo alla generazioni future. Un racconto intenso, una sorta di viaggio nei traumi del mondo contemporaneo per fare luce e trovare strade condivise. Il secondo incontro sempre nel piazzale dell’ex ceramica sabato alle 21.30 con Marco Paolini, Patrizia Laquidara, Davide Pezzin, Davide Repele nello spettacolo dal titolo "Boomers". L’evento rientra nel "Festival Women voci di donna" realizzato in collaborazione con la Fondazione Carispezia. I biglietti sono ancora disponibili sulle piattaforme digitali