’A porte chiuse’ con Lunardelli venerdì pomeriggio al Fantoni

Franca Beltramo e Alessia Canaccini parlano di violenza domestica presentando, venerdì alle 18, il libro ‘A porte chiuse’ di Floriana Lunardelli al Circolo Fantoni di corso Cavour 371. L’autrice è operatrice all’interno di un centro antiviolenza genovese nel quale si accolgono donne maltrattate. Questo manuale descrive a 360 gradi la violenza domestica. Parte dal tema del male e dall’idea che la violenza, soprattutto quella domestica a carico di donne e minori, sia l’espressione più pericolosa, ma al contempo più celata agli occhi di aggressori e vittime, del male post-moderno. Lunardelli non si ferma quindi ad una mera analisi teorica: a corollario di questo studio, fornisce due preziose testimonianze in cui porta alla luce il percorso di aiuto necessario a sostenere chi, il Male, lo ha subito ‘a porte chiuse’, all’interno di quelle mura domestiche che non contengono il calore di una famiglia, ma il dolore della violenza. L’ingresso all’evento è libero. Seguirà un brindisi con l’autrice.