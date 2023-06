A picco lo yacht andato a fuoco Mille litri di gasolio nei serbatoi Scatta l’ordine di rimozione

Lo yacht a motore andato a fuoco sabato sera ad un miglio dalla costa di Deiva Marina è colato a picco. E’ accaduto due ore dopo il salvataggio dei cinque diportisti bolognesi che erano a bordo dell’unità durante la navigazione di trasferimento dal porto di Lavagna al marina di Cala de’ Medici, in provincia di Livorno. L’incendio ha avuto effetti devastanti sulla struttura e sulla stabilità dell’imbarcazione di 14 metri, con scafo in vetroresina e interni in legno. Attorno alle 23 quel che restava dello yacht si è inabissato, rendendo vane le operazioni di spegnimento delle fiamme e il tentativo di traino nel porto di Sestri Levante.

Il relitto giace ora su un fondale di 4850 metri, con il suo carico occulto e pericoloso: mille litri di gasolio stoccati nel serbatoio. Una potenziale bomba ecologica. Ieri mattina un elicottero Aw139 della Guardia Costiera - decollato dalla base di Luni - si è diretto nell’area teatro del naufragio per verificare eventuali fuoriuscite di carburante. Sono state notate solo tracce di iridescenze, nessuna chiazza vistosa. Anche i successivi controlli di una vedetta partita dalla Spezia hanno escluso fenomeni inquinanti impattanti. Il serbatoio, insomma, pare tenere. Ma la minaccia esiste. Di qui la rituale diffida all’armatore (ai sensi della legge 979 del 1982) a provvedere al recupero del relitto. Una mazzata dopo lo choc. Ma così è in applicazione delle norme per prevenire e scongiurare danni ambientali.

Intanto va avanti l’inchiesta della Guardia Costiera; titolare delle indagini è l’ufficio Locamare di Sestri Levante dove sabato sera, sotto choc, sono sbarcati i naufraghi. Dalle prime rivelazioni è emerso che il fuoco è divampato nel vano motore. L’armatore-comandante ha detto di aver cercato di fronteggiarlo con gli estintori di bordo ma che lo sviluppo delle fiamme si è rivelato incontenibile. Prima che gli interni di saturassero di fumo rendono impossibile rimanere al chiuso, ha fatto in tempo a lanciare l’Sos attraverso la radio Vhf. Lo ha raccolto il conduttore di un motoscafo di 13 metri, a 5 miglia di distanza. Sono stati l’equipaggio di questo e due pescasportivi, a bordo di un gommone nei pressi del luogo dell’incendio, a prodigarsi nel recupero dei naufraghi che, indossati salvagenti, si erano lanciati in mare per sfuggire alle fiamme. A trasferirli a terra era poi stata una vedetta della Guardia Costiera. E’ intanto emerso che lo yacht, usato, era stato acquistato tre giorni prima. Dalle ispezioni non erano emersi deficit. Ma l’insidia era in agguato.

Corrado Ricci