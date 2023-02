A palazzo Ducale giornata solidale per l’Ucraina

Quella di oggi è una di quelle date da ricordare: l’anniversario dell’ invasione russa in Ucraina. E per questo oggi alle 19 la Sala del Maggior Consiglio del Palazzo Ducale di Genova ospiterà la “Giornata di solidarietà per la pace: a un anno dall’inizio della guerra, insieme per il popolo ucraino”, un momento di riflessione sui dodici mesi di conflitto appena trascorsi, organizzato dalla comunità ucraina ligure e dall’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea - Ilsrec, in collaborazione con Regione Liguria e Comune di Genova. L’incontro, aperto al pubblico, prevede l’intervento di famiglie, operatori sanitari e volontari ucraini. Prima dell’incontro la comunità ucraina genovese, dopo una breve processione dalla Chiesa di Santo Stefano, si ritroverà intorno alle 18.30 in Piazza De Ferrari: davanti al palazzo della Regione per un momento di raccoglimento.