A ‘Orientamenti Summer’ arriva Jovanotti

Cresce l’attesa fra i giovani della Liguria che domani incontreranno Lorenzo Jovanotti nell’ambito degli eventi organizzati da ‘Orientamenti Summer 2022 Care’, declinazione estiva di Orientamenti, appuntamento promosso da Regione Liguria e diventato punto di riferimento per orientamento e formazione. Per la prima volta il cantautore toscano incontrerà i giovani liguri in videoconferenza a partire dalle 10. "Orientamenti è sempre di più punto di riferimento per quanto riguarda la formazione e l’orientamento a livello italiano – afferma il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti – un appuntamento che si è sdoppiato con Orientamenti summer e che permette a giovani, studenti e ragazzi di andare alla scoperta del proprio talento e di dare una direzione alle proprie aspirazioni, competenze e attitudini". Quest’anno l’evento può vantare un testimonial d’eccezione come Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, uno dei cantanti più amati e seguiti d’Italia, che eccezionalmente dialogherà con i ragazzi domani: il tema, dopo il React del 2021, la reazione di fronte alla pandemia, è Care, per sottolineare quanto sia importante prenderci cura non solo delle nostre competenze, ma anche di quelle altrui.

"Il legame tra Jovanotti e la Liguria si rafforza – sottolinea l’assessore regionale alla Formazione Simona Ferro– prima di tornare in concerto ad Albenga dove aveva fatto il servizio militare, ha deciso di dialogare con i giovani della nostra regione". L’appuntamento di lunedì sarà l’occasione anche per introdurre il Jova Beach Party che il 17 luglio farà tappa a Villanova d’Albenga. Un evento in linea con il tema di Orientamenti 2022: il care, prendersi cura. Il Jova Beach Party è “care” perché in primo luogo si occupa del divertimento intelligente delle persone.