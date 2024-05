A Manarola i laboratori degli artisti di Fantiscritti e Tarnone di Carrara

Gli artisti associati alla pro loco Fantiscritti e Tarnone di Carrara, grazie alla collaborazione con associazione commercianti di Riomaggiore e Manarola, si sono ritrovati a Manarola per esporre le loro opere e proporre degli interessanti laboratori creativi , interagendo con le migliaia di turisti presenti alle Cinque Terre. Particolare interesse hanno suscitato le opere di due artisti del cosiddetto ‘riciclo’, Sabrina Giuliotti e Matteo Ratti, entrambi diplomati al liceo artistico carrarese. Riutilizzando vecchie posate, i due realizzano dei veri e propri capolavori. Sabrina confeziona gioielli- scultura da posate antiche in argento e deve la sua capacità all’aver frequentato il corso di Scultura all’Accademia di Carrara. Matteo, invece, realizza con antiche posate le sue sculture marine, che ben si sono sposate con l’ambiente circostante. Non da meno, comunque, gli altri artisti che si sono cimentati nella pittura, nella scultura e nell’artigianato.

"Questa iniziativa sta dando veramente un tocco d’arte al borgo marinaro spezzino – dichiarano dalla pro loco Fantiscritti –. La particolarità dell’evento è l’interazione a 360 gradi del turista che, sul posto, può provare ad improvvisarsi pittore o scultore, provando magari sul marmo l’emozione di un’esperienza unica e irripetibile. Si tratta di un appuntamento mensile che il Comune di Riomaggiore ha sposato e attraverso il quale sta riscontrando un enorme successo. Dunque, da parte nostra, non possiamo che dire grazie al sindaco Fabrizia Pecunia, che ha dato questa possibilità enorme a dei giovani artisti emergenti". L’associazione , guidata da Fabrizio Giorgi e con sede nella ex cava scuola di Fantiscritti, ha l’intenzione di dare lustro agli scultori che lavorano in quel luogo a pochi passi dai Ponti di Vara; una ‘casa’ dove poter scolpire a costo zero grazie alle cave di Eugenio Dell’Amico e Fabiola Lazzareschi, che forniscono il marmo. marco magi