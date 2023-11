A Lerici una 'Bibliotechina al femminile' contro la violenza di genere

Lerici, 4 novembre 2023 – Se si calcola che in Italia vi sia un femminicidio ogni quattro giorni e che le indagini Istat riportano dati allarmanti, secondo i quali, nel corso della propria vita, almeno una donna su tre è vittima di molestie, cosa fare perché la situazione cambi? “In primo luogo è importante sensibilizzare le persone al tema, leggendo testimonianze di donne che hanno subito violenze ed hanno avuto il coraggio di parlare, oppure sul tema dell’amore tossico e sull’importanza della condivisione – spiega Alessandra di Sibio, assessore alle Politiche sociali del Comune di Lerici – . Per questo motivo, in occasione delle giornate di prevenzione e sensibilizzazione svolte durante l’anno, ideate dalle volontarie del Punto d’ascolto antiviolenza di Lerici, abbiamo pensato di donare alla nostra biblioteca una 'Bibliotechina al Femminile', nata dalla collaborazione con la libreria Giunti di Lerici”.

Stamattina, in biblioteca Doria, quindi l’assessore ha donato questa serie di volumi alla biblioteca civica: volumi che andranno ad arricchire un angolo dedicato alla violenza di genere che la biblioteca ha pensato di sostenere con l’acquisto di ulteriori libri in collaborazione con le altre librerie del territorio. “L’idea innovativa – conclude Di Sibio – è stata di immaginare una selezione di letture per sensibilizzare e riflettere su questo importante problema sociale, aiutando a comprendere le radici della violenza, riflettere sulla crescita personale, con la volontà di creare anche gruppi di lettura tenuti da volontarie del nostro Punto d’ascolto”.

Aggiunge Lisa Saisi, consigliere con delega alla Cultura: “Assieme all’assessore Di Sibio, abbiamo creato questa sezione della biblioteca, perché possa essere veicolo di informazioni e di riflessioni sul mondo delle violenze di genere, in modo tale che tutta la cittadinanza possa usufruirne. Il tema della violenza di genere deve essere affrontato in ogni occasione possibile ed in qualsiasi luogo. È una piaga che dobbiamo sconfiggere, e lo possiamo fare soprattutto con la cultura. Ricordo che il 25 novembre, al Teatro Astoria, andrà in scena 'Figlio non sei più giglio', uno spettacolo sulla violenza di genere che invito tutta la cittadinanza a vedere”.

Il Punto d’ascolto antiviolenza è luogo in cui si offre consulenza gratuita accogliendo le donne e le persone più fragili che hanno subito violenza: è aperto il lunedì dalle 15 alle 18 ed il venerdì dalle 9 alle 12 allo sportello di cittadinanza, in via Gerini 18, ed opera 'in rete', in armonia con quanto previsto dal Protocollo Prefettizio, assicurando collegamenti diretti con le case rifugio e i centri antiviolenza esistenti sul territorio. Per contattare il Punto d’ascolto è possibile scrivere alla mail [email protected] oppure telefonare al numero 334 2333309.

Marco Magi