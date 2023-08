A Lerici suona la ’Musica nuda’ Venti anni di jazz e classica nelle note di Magoni e Spinetti

‘Musica nuda’ quella di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. Con lo sfondo del castello di Lerici, in piazza San Giorgio alle 21.30, stasera una nuova tappa di ‘Women - Voci di donne’, tappa anche del Lerici Live a cura del Comune. Un incontro fortuito voluto dal destino tra Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, e nel 2023 il duo festeggia 20 anni da quella data. Il loro primo concerto insieme, nel 2003, ottiene un tale successo che i due protagonisti di questo ‘voice’n’bass’ combo, nel giro di qualche settimana, mettono insieme un intero repertorio composto dalle canzoni che più amano e, di slancio, registrano in una sola giornata il loro primo album ‘Musica Nuda’, titolo che darà poi il nome anche al loro duo. Musica Nuda è un progetto musicale eclettico, magistralmente capace di riportare all’essenziale le sonorità, scovando al loro interno un significato più profondo, una collaborazione piena d’alchimia nel suo ibrido di jazz, canzone d’autore, rock, punk e musica classica.

In 20 anni Petra e Ferruccio hanno realizzato più di 1.600 concerti in giro per il mondo, riuscendo a raggiungere anche spazi prestigiosi in tutta Europa, tra cui l’Olympia di Parigi, l’Hermitage di San Pietroburgo, il Tanz Wuppertal Festival di Pina Bausch in Germania fino ad arrivare negli Stati Uniti, in Perù, in Giappone e a Dubai. Hanno prodotto otto dischi in studio, tre dischi live e un dvd. Un connubio artistico straordinario che è valso loro la Targa Tenco nel 2006, il premio per Miglior Tour al Mei di Faenza 2006 e Les quatre clés de Télérama, in Francia, nel 2007. Per festeggiare il ventennale Magoni e Spinetti hanno realizzato un nuovo album di inediti, ‘Musica Nuda 20’, composto da 13 nuovi brani, più una bonustrack, scritti grazie alla collaborazione alle musiche e ai testi di Frankie hi-nrg mc, Max Casacci, Luigi Salerno, Giovanni Maria Block, Antonio Canto e molti altri. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0187 648366. I biglietti sono disponibili anche online sulle piattaforme Vivaticket e Tickeone.

Marco Magi