A giugno l’apertura del polo della subacquea Grande opportunità per il Golfo e il Paese

Conosciamo più la superficie di Giove rispetto a quella del fondo degli oceani. Il capo di stato maggiore della Marina Militare, ammiraglio Enrico Credendino, nell’annunciare – "se tutto va come dovrebbe andare" – l’inaugurazione del nuovo polo nazionale della subacquea per il 9 giugno prossimo, rimarca come gli investimenti in studio e ricerca sulle aree sottomarine diventino sempre più strategici. Ci sono imprenditori visionari che stanno progettando città subacquee, delle moderne Atlantidi dice l’ammiraglio, così come ci sono previsioni che indicano come nel giro di pochi decenni il mare sarà sempre di più la fonte primaria del nostro sostentamento. Non solo attraverso la pesca, ma anche con lo sviluppo di un’agricoltura da praticare sotto la superfice dell’acqua. Fantasie utopistiche o un futuro che è già quasi presente? Difficile dirlo. Le scoperte scientifiche fanno compiere alla vita del mondo dei balzi in avanti a volte in maniera del tutto inaspettata, imponendo cambiamenti di grande portata in tempi molto ridotti. Basti pensare a come la rivoluzione digitale abbia inciso in modo così repentino su tutti gli aspetti della nostra vita, dal modo di comunicare sino all’economia e alla finanza, nessun ambito del quotidiano sarà mai più uguale a prima. Oppure a come...