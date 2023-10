A fine marzo torneo nazionale dei dilettanti

Tra gli impegni sportivi che il prossimo anno vedranno impegnata la Liguria ci sarà anche il torneo di calcio delle Regioni. La storica rassegna giovanile, che taglierà il 60°anniversario, si svolgerà dal 22 al 29 marzo ed è organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti e Figc e vedrà la partecipazioni di rappresentative provenienti da tutte le Regioni italiane. La scorsa edizione del torneo ha visto la Liguria protagonista vincendo il titolo della categoria Under 19. "Una notizia che ci rende immensamente orgogliosi - ha commentato l’assessore allo sport Simona Ferro - e che ci stimola a lavorare da subito, in modo da garantire tutto il supporto necessario per la buona riuscita dell’evento. Complimenti al presidente regionale Giulio Ivaldi (nella foto) e a tutto il comitato ligure della Figc per questo importante traguardo". Lo staff oganizzatore adesso dovrà predisporre la dislocazione delle varie partite che si disputeranno per una settimana.