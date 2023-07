A Falconara, la festa provinciale di Rifondazione

Si terrà domani, sabato e domenica, nella splendida cornice del parco pubblico di Falconara, la festa provinciale di Rifondazione Comunista. Tre giorni di festa all’insegna della politica, della buona musica e della gastronomia tradizionale con menu di mare, terra, piatti vegetariani e vegani. Si inizia domani alle 18.30 con un ricordo di Luciano Tamburini, storico militante di Rifondazione scomparso negli scorsi mesi. Alle 21 invece sarà presentata la campagna sulla proposta di legge di iniziativa popolare sul salario minimo a 10 euro l’ora, depositata da Unione popolare alla Corte di cassazione il 19 maggio scorso. Partecipano Simone Fana, esperto di mercato e relazioni industriali e Luca Comiti, segretario generale della Cgil. Alle 23 sarà la volta di “Il proletario volante”, reading di Jonathan Lazzini, che reciterà alcuni estratti di Vladimir Majakosky. Il sabato invece sarà tutto dedicato all’intrattenimento musicale: alle 21.30 i leggendari Los Caimanos che festeggeranno 40 anni di rock’n roll e a seguire “Reggae against fascism dj set” con the original Rude Boy de Speza e Calabash Crew. Si concluderà la domenica con la presentazione del libro di Marco Rovelli “Soffro dunque siamo. Il disagio psichico nella società degli individui” e alle 21 assemblea pubblica “Proposte e riflessioni per un nuovo orizzonte a sinistra”.