’A copertine scoperte’ nella sede Startè

Dopo il rinvio a causa dell’allerta meteo dello scorso 1° dicembre, l’art director Giacomo Callo sarà il protagonista dell’evento ‘A copertine scoperte’ in programma oggi alle 18 nella sede dell’associazione Startè di piazza Europa 16. L’ incontro nasce dall’idea di raccontare, attraverso la decennale esperienza di Callo, come nasca la copertina di un libro, quali siano i meccanismi che vengono messi in atto per far sì che il lavoro di un autore, anche noto, sia capace di attrarre i lettori fin dal primo sguardo dato alle vetrine e alle mensole delle librerie. Spezzino, classe 1964, Callo compie i suoi studi all’Accademia di Belle Arti di Carrara e comincia la sua carriera professionale all’Arca Edizioni per poi giungere negli anni successivi alle più prestigiose case editrici italiane. "Sono passati 35 anni da quando ho lasciato Spezia per trasferirmi a Milano a fare quella che volevo diventasse la mia professione, ciò per cui avevo studiato tanto e mi ero impegnato con passione vera – ricorda Callo – . Sono convinto che mi ritroverò a Spezia, per questa iniziativa come se fossero passate 2 settimane, mi piace mi sta bene così". Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’associazione spezzina a [email protected] o al numero 0187 875839. L’ingresso è libero.