A Carro plebiscito per Ezio Firenze E agli avversari restano le briciole

Percentuali bulgare nel segno della continuità. A Carro, la popolazione ha scelto Ezio Firenze, candidato sindaco espressione della maggioranza uscente che, negli ultimi tre mandati, era stata guidata dall’ex primo cittadino Antonio Solari. Firenze, pensionato ed ex dipendente di Enel Distribuzione, nonché presidente di società e associazioni sportive, ha conquistato la fascia tricolore facendo man bassa di voti. A capo della lista ‘Il Paese che vogliamo’, ha ottenuto 244 dei 271 voti, con una percentuale del 90,04%. Per la lista civica – sostenuta dal centrodestra – sono 7 i seggi in consiglio comunale. Agli sfidanti sono rimaste le briciole. Loriano Isolabella, decano della politica spezzina che si era presentato alla guida della lista Udc, si deve accontentare del 7,75% (21 preferenze). Alla lista vanno tre seggi. Si ferma a 6 voti invece, Daniele Biagioni, segretario provinciale del Movimento sociale Fiamma Tricolore candidato a capo della lista ‘Fiamma Tricolore’: il 2,21% non basta per entrare nel nuovo consiglio comunale. Nell’assise non mancherà invece Antonio Solari: l’ex sindaco, candidato consigliere nella lista di Firenze, è risultato il più votato, con 35 preferenze. Con lui eletti per la lista del neo sindaco anche Alessio Antognoli (31 voti), Giovanni Garibotti e Roberto Solari (entrambi 28), Sabina Paoletti (23), Enrico Pellegri (22) e Angelo De Lucchi (19).

All’opposizione, oltre a Isolabella, anche Ernesto Carlo Giuseppe Marchi (4 voti) e Andrea Delucchi (3). Anche a Carro si è vissuto un deciso calo dell’affluenza: nel 2018 la percentuale dei votanti era stata del 53,26%, quest’anno solo del 43,75%: 280 su 640 (compresi cittadini Aire) gli elettori alle urne. "Un risultato così ampio non me lo aspettavo. Dedico la vittoria ai cittadini di Carro e, personalmente, alla mia squadra, a mia moglie, ai figli e ai nipoti – dice il neosindaco – Una vittoria dai numeri importanti che ci responsabilizza, ora dobbiamo mettere in pratica quanto inserito nel programma elettorale: è arrivato il momento di agire". Già idee chiare sulle priorità: "C’è la necessità di garantire il mantenimento delle funzionalità del Comune, a corto di personale, così come i servizi alla cittadinanza: penso ad esempio al medico di medicina generale. E poi, ereditiamo importanti fondi Pnrr da tradurre in opere. E dobbiamo farlo al più presto".

Matteo Marcello