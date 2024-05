A Cafaggio nessuno si sbilancia. E Galazzo è il più garantista: "Ogni frase può essere fraintesa"

Il volume della mattina sembra improvvisamente essersi abbassato rispetto alle quotidiane e vivaci discussioni sui temi d’attualità. Gli affezionati frequentatori dei ritrovi storici della frazione del Cafaggio sfogliano attenti i quotidiani e si scambiano le ultime impressioni sul terremoto politico che ha travolto la Liguria. Da queste parti il governatore Giovanni Toti è davvero uno di casa, non è soltanto un volto visto in televisione ma una presenza fissa, soprattutto nei fine settimana, quando da Genova si trasferisce nell’abitazione di via Pisanello nella quale adesso sta scontando gli arresti domiciliari.

I genitori del presidente ogni mattina si concedono la colazione in uno dei due bar della frazione. Ieri però non si sono visti. "Sono persone – commenta un avventore – estremamente gentili ed è comprensibile che in questo momento non abbiano voglia di rispondere alle domande". Con grande attenzione ha letto le cronache della vicenda anche Mauro Ciri, nel 2021 candidato sindaco alle amministrative, sostenuto proprio dal gruppo che fa riferimento al governatore. "Ad Ameglia – fa notare l’attuale consigliere di opposizione – qualche tempo fa abbiamo vissuto una vicenda giudiziaria riguardante il nostro primo cittadino e non abbiamo mai sollevato nessuna questione e tantomeno forzato la mano. Eravamo garantisti al tempo e lo siamo anche adesso perché l’inchiesta non la conosciamo nei dettagli quindi è inutile lasciarsi andare alle interpretazioni. Certamente non è una situazione semplice, per la persona oltre che per il politico, ma dalle parole emerse e dalla serenità che è stata riferita siamo fiduciosi che Giovanni Toti potrà chiarire tutto in breve tempo". Anche il sindaco Umberto Galazzo segue da vicino gli sviluppi: "L’inizio della saggezza è il silenzio. In queste circostanze anche il commento più benevolo rischia di essere frainteso e non è certo questa la mia intenzione. Non ho rilasciato dichiarazioni per la mia vicenda personale neppure quando si è conclusa, quindi farò altrettanto in questo caso".

Massimo Merluzzi