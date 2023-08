A Brugnato è il momento di Mr Rain Dieci anni di storia fino a ’Supereroi’

Dopo la cancellazione dell’attesissimo evento previsto nelle scorse settimane, si recupera. Al Brugnato 5Terre Outlet Village è il momento di Mr Rain, che sabato 26 agosto sarà il protagonista della serata di chiusura delle Summer Nights, la rassegna estiva con i grandi nomi della musica che da stagioni rappresenta una delle kermesse più amate della provincia e riesce ad attirare un nutrito pubblico anche da quelle vicine. Dopo aver dato forfait per un’indisposizione per l’appuntamento del 30 luglio, l’artista è pronto per incontrare il pubblico di Brugnato nella piazzetta dell’Outlet Village, con la consueta formula fatta di brani e interviste ad ingresso gratuito, che avrà inizio alle 21. Mattia Baiardi, classe 1991, si racconterà al microfono della speaker di Radio Number One con cui ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera, che ha avuto la sua consacrazione nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Un successo che non è arrivato inaspettato: l’artista è, infatti, attivo da oltre dieci anni, con un inizio carriera dal segno opposto rispetto al mainstream degli ultimi anni. Ha abbandonato la trasmissione X Factor dopo aver passato le selezioni insieme al rapper Osso: il tour in tutta Italia e la pubblicazione del suo primo album "Memories" – disco di platino 2018 – gli hanno dato il la per conquistare la ribalta nazionale. Mr Rain ha all’attivo quattro album e diversi singoli, fra cui "Carillon", brani che hanno fatto incetta di contatti sul web: 45 milioni di visualizzazioni su YouTube per quest’ultimo, a fronte dei 48 di "Fiori di Chernobyl", i 14 di "Meteoriti" (14) e gli 83 di "Ipernova", a cui si è aggiunto "La fine del mondo", duetto con sangiovanni. Altro enorme successo, fra pubblico e web, "Supereroi": il brano con cui l’artista lombardo ha conquistato il terzo posto all’ultima edizione del Festival di Sanremo – oltre che un pubblico eterogeneo - , si è piazzato terzo nella classifica generale e per molti ne ha fatto la vera rivelazione fra gli artisti che nel 2023 hanno calcato il palco dell’Ariston. Come nelle precedenti edizioni in occasione delle date delle Summer Nights, tutte ad ingresso libero con inizio alle 21, i negozi di Brugnato 5Terre Outlet Village resteranno aperti fino alle 24, per accompagnare la musica dal vivo con lo shopping. Le Summer Nights al Brugnato 5Terre Outlet Village anche per l’edizione 2023, sono state curate dalla produzione di FMedia Società Benefit, con la direzione artistica di Salvo Ferrara e hanno portato una carrellata di artisti in Val di Vara: Roberto Vecchioni, Federico Rossi, Alex Britti, Iva Zanicchi, Irene Grandi, Corona De Souza e ora l’atteso Mr Rain, ultimo atto prima del sipario sulla kermesse.

