"A breve un intervento risolutivo"

Lorenzo Brogi

Sulla questione bando case popolari è bene fare chiarezza una volta per tutte. Il bando era corretto e legittimo al momento della sua emanazione. La predisposizione dei bandi di assegnazione alloggi Erp è avvenuta a seguito di una delibera di Consiglio comunale, più precisamente la 11 del 7 aprile 2021 che ha approvato il regolamento per l’assegnazione. Nel frattempo, anche a seguito di una richiesta avanzata da un consigliere comunale, gli uffici hanno chiesto un parere per valutare l’impatto delle sentenze della Corte costituzionale relative alla Regione Lombardia al fine di agire nel rispetto delle norme.