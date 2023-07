"A breve un intervento risolutivo"

Lorenzo

Brogi*

A seguito di questi approfondimenti il bando è stato approvato con decreto dell’amministratore unico Arte e, pubblicato e addirittura prorogato, non è stato oggetto di alcuna impugnazione. Nell’aprile 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 5 della legge della Regione Liguria, limitatamente alle parole "da almeno cinque anni". Ovviamente questa sentenza ha imposto una modifica alle direttive regionali alle quali fa riferimento anche il regolamento comunale; è bene precisarlo. In questo quadro si evince con estrema chiarezza che la legge regionale sia sovraordinata rispetto ai regolamenti comunali e che gli stessi siano redatti sulla base dei criteri stabiliti proprio dalle leggi regionali. È evidente che l’amministrazione comunale abbia quindi applicato una norma regionale avente efficacia di legge. Sia chiaro, la sentenza della Corte sancisce un principio sacrosanto ma che si scontra con le necessità reali dei territori, permettendo di fatto che la condizione di bisogno di un cittadino di altro comune o regione possano prevalere sulla necessità di un proprio residente. Mentre invece il Comune deve amministrare il proprio territorio per il bene dei cittadini ivi residenti. Ricostruita la vicenda vorrei invitare il consigliere Raffaelli a non gettare fango sull’operato dell’amministrazione comunale che ha agito secondo le indicazioni delle leggi regionali ma soprattutto nei confronti di un’amministrazione che in questi anni sul tema casa si è spesa moltissimo. Dal 2018, infatti, ha consegnato una media annua di 80 alloggi rispetto ai 40 delle precedenti amministrazioni. Infine vorrei tranquillizzare Raffaelli perché l’amministrazione e Arte hanno da subito intavolato una intensa attività di confronto con la Regione, l’avvocatura e i sindacati degli inquilini per delineare le linee guida di un intervento celere e risolutivo.

* assessore alle politiche abitative