A 90 anni fa a piedi il giro di tutta Italia. L’accoglienza a Bellière

Nella sala multimediale del municipio, gli assessori Lorenzo Brogi e Maria Grazia Frijia hanno accolto alla Spezia Alessandro Bellière, che sta compiendo a piedi un tour in Italia che toccherà 90 castelli situati nel centro-nord Italia. Bellière ha 90 anni e sta compiendo questa impresa per celebrare il 60° anniversario dall’ultimo scudetto del Bologna. Il tour, partito da Trieste, terminerà ad Ancona, e si articola in 90 tappe (la 61ª è quella spezzina). "La voglia di vivere e di conoscere territori nuovi non ha limiti, l’età non deve essere un ostacolo, si può fare e dare tanto anche in terza età – sottolineano gli assessore – Dobbiamo sostenere iniziative di questo genere". Bellière, classe 1933, non è nuovo ad imprese come questa: infatti è dalla ‘giovane’ età di 80 anni che percorre tutta l’Italia a piedi con lo zaino.