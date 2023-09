"8 Tecnici assunti per Radiologia a La Spezia: Asl5 Spezzino rafforza la pianta organica"

La Radiologia di Asl5 Spezzino arricchisce la pianta organica con l’ingresso di nuovi professionisti. È stata infatti deliberata l’assunzione a tempo indeterminato di otto tecnici sanitari di Radiologia medica - Area dei professionisti della salute e dei funzionari (nella foto d’archivio), quindi due in più rispetto ai posti messi a concorso: questo "per poter garantire la regolare fruizione degli accertamenti diagnostici a favore di pazienti sia ricoverati sia ambulatoriali" spiega una nota dell’Asl5.

Prosegue, intanto, l’iter concorsuale per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di Dirigente Medico disciplina Radiodiagnostica- Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi. Tutte le domande arrivate per partecipare al bamdo di concorso sono state ammesse, i candidati chiamati a sostenere la prove sono 19.