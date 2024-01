’5O Years’ e non sentirli. I ’musicisti del silenzio’ sul palco del Teatro Civico

Uno spettacolo che celebra l’anniversario della loro nascita, che porta in scena anche numeri inediti popolati da forme estrose e personaggi bizzarri nel tipico stile Mummenschanz, i musicisti del silenzio. Nuovo appuntamento con la Stagione di Prosa al Teatro Civico della Spezia, ‘50 Years’ domani alle 20.45 e domenica alle 17.30. Fondata a Parigi nel 1972 da Bernie Schürch e Andres Bossard, in collaborazione con Floriana Frassetto, la compagnia nasce da un progetto artistico derivato da intensi anni di studio e di sperimentazione nell’ambito del mimo e della danza.

Applauditi sui più importanti palcoscenici internazionali, oggi il loro lavoro è diventato una forma d’arte che ha affascinato e tuttora affascina spettatori di ogni età e di ogni estensione geografica. Definiti anche musicisti del silenzio, gli artisti di Mummenschanz mettono in scena una suggestiva metamorfosi delle forme e dei colori. Le loro storie sono meramente visive. Non ci sono accompagnamenti musicali, né scenografie. Soltanto oggetti e oggetti-maschera, soltanto corpi e corpi-oggetto che si sviluppano su uno sfondo nero componendo un linguaggio ludico che tutti sono in grado di comprendere, purché si dia spazio al potere della fantasia e dell’immaginazione. In ‘50 Years’ il pubblico viene giocosamente preso per mano e accompagnato in un viaggio fantastico e poetico attraverso gli sketch più amati della storia della compagnia.

Sul palco prendono vita, grazie alla maestria e all’ironia dei cinque attori, personaggi leggendari come le maschere d’argilla e i volti realizzati con rotoli di carta igienica. Non mancano i fragili giganti d’aria, l’uomo tubo e altre forme grottesche. Inoltre domenica, alle 11.30, la compagnia incontrerà il pubblico nell’ambito della rassegna ‘Foyer - Teatro Civico’ al Pin, con moderatore il direttore artistico del teatro Alessandro Maggi. Informazioni al botteghino aperto fino a sabato dalle 8.30 alle 12, al numero 0187 727521, all’email [email protected]. Biglietti anche online su Vivaticket.it.

Marco Magi