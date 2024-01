5 Terre "Aumento dei biglietti solo una scusa per fare cassa"

"Prevedere l’aumento delle tariffe ferroviarie come contrasto alle troppe presenze turisti, appare una scusa per fare cassa alle spalle del già fragile territorio delle Cinque Terre: ottenere utili da distribuire su tutta la Liguria per trasformarli in consenso alle prossime regionali". Antonella Franciosi, presidente provinciale Italia Viva, prende posizione sul caso dell’aumento del prezzo del biglietto dei treni. "In attesa di conoscere il pensiero del Ministro dei trasporti (già interrogato da Raffaella Paita) sarebbe interessante sapere la Regione ha commissionato analisi che dimostrino che gli aumenti tariffari consentirebbero una più ordinata distribuzione dei flussi e se si è ritenuto di coinvolgere vasta di cui sono parte le Cinque Terre, che non solo le sole a risentire dell’overturism. Le politiche redistributive non possono essere slegate da investimenti concordati con il territorio, finalizzati alla gestione dei flussi che devono essere delocalizzati anche nell’entroterra, per evitare disagi a normalmente abita nelle Cinque Terre".