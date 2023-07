5 Terre, area marina protetta Cna alza il tiro sul Parco "Nessun vincolo per i battelli"

La salvaguardia dell’area marina protetta delle Cinque terre diventa materia di scontro. Lo studio commissionato dal Parco diventa terreno di dibattito anche acceso. La pubblicazione da parte de La Nazione dell’analisi svolta dalle Università di Genova e della Sorbonne, ha mosso le critiche sul tema del direttore della Cna spezzina, Angelo Matellini. "Le attività che si svolgono nell’area marina protetta delle Cinque Terre – sostiene – sono numerose, ma i provvedimenti adottati dal Parco per limitare l’aumento del rumore sottomarino, del moto ondoso nonché degli idrocarburi bruciati, interessano solo ed esclusivamente le attività di noleggio e locazione. Si tratta dell’unico Parco in Italia ad aver introdotto, per gli operatori di queste attività, norme di accesso complesse e fortemente limitanti. Senza valutare che le attività in questione garantiscono un importante incentivo per il turismo del nostro territorio e rappresentano un’alternativa all’afflusso in massa di persone provenienti dai trasporti di linea".

Nel mirino di Matellini finiscono anche i battelli, per i quali "nessun provvedimento è stato adottato per limitare l’impatto, sia per numero di passeggeri che per moto ondoso, nonché per l’inquinamento causato dalla mancanza di impianti di depurazione. È opportuno approfondire e scorporare i dati forniti dal Parco: solo così sarà possibile identificare la vera natura del problema e di conseguenza adottare provvedimenti a medio e lungo termine che realmente portino a un maggior equilibrio di tutte le esigenze territoriali, imprenditoriali e residenziali, e ambientali". Matellini, che sottolinea anche come sulla rivoluzione ‘full electric’ sia mancata la condivisione tra Parco e associazioni di categoria, auspica soprattutto la modifica del regolamento dell’Amp, "per ridefinire le tempistiche e la procedura per il rilascio delle singole autorizzazioni, permettendo così alle aziende di programmare la propria attività – prosegue Matellini –. È necessario valutare la possibilità di rilasciare autorizzazioni triennali o quinquennali al fine di garantire maggiori certezze e incentivare gli investimenti volti al rispetto della tutela ambientale e dell’ecosostenibilità. Tutti questi aspetti sono stati posti all’attenzione del sottosegretario di Stato Claudio Barbaro durante un colloquio" dice Matellini, che spiega come in questi anni non siano mancati gli incontri con l’Università di Genova e con il Distretto ligure delle tecnologie marine "volti ad analizzare e a studiare insieme soluzioni che permettano di conciliare le principali missioni del Parco: è tuttavia mancata, da parte del Parco, la sensibilità di condividere questo prioritario tema".