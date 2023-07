3 poliziotti della Questura di La Spezia in pensione, commiato con il Questore Fredella

Cerimonia di saluto, alla presenza del questore Lilia Fredella e di tanti colleghi, per tre poliziotti della questura che ieri hanno raggiunto il traguardo della pensione. Si tratta del commissario capo Loredana Sausa e degli ispettori superiori Paolo Santini e Antonio Visciano (nella foto), che hanno offerto un ricco rinfresco curato dalla Fraschetta Romana di Sarzana. Loredana Sausa era co-dirigente dell’ufficio personale e in precedenza all’ufficio di gabinetto; Paolo Santini ha iniziato con le volanti, poi molti anni all’ufficio immigrazione ed infine responsabile affari generali e addetto stampa, nonché sempre in prima linea per i servizi sul campo di gioco allo stadio Picco; Antonio Visciano è stato per tanti anni in procura e poi in porto. Il questore li ha omaggiati con il video delle loro interviste rilasciate in occasione della festa della polizia.