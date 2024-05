“200 metri”, storia di due villaggi vicini separati dalla barriera

Il film “200 metri” sarà proiettato giovedì alle ore 18 al Cinema Nuovo, alla Spezia. Parteciperà il dottor Vincenzo Stefano Luisi, rappresentante del Palestine Children’s ReliefFund Italia, che condividerà con il pubblico le importanti attività svolte dall’organizzazione a favore dei bambini palestinesi. L’iniziativa è organizzata da “Spezia per la Palestina”.

“200 Metri” narra la storia di Mustafa e Salwa, una coppia palestinese che vive in due villaggi separati da soli duecento metri, ma divisi dalla barriera israeliana. "200 metri è la mia storia", ha dichiarato il regista Ameen Nayfeh. "È la storia di migliaia di palestinesi. La libertà di movimento è un diritto umano fondamentale che appare come una favola in una realtà così brutale".

Il costo del biglietto è di 10 euro e parte del ricavato sarà donata Palestine Children’s ReliefFund Italia che offre cure mediche gratuite a bambini arabi gravemente malati. Finora, l’organizzazione ha inviato oltre duemila minori all’estero per cure e ha supportato centinaia di team medici volontari nel trattamento di migliaia di pazienti pediatrici in Palestina. Pcrf ha creato i primi due dipartimenti di oncologia pediatrica in Palestina e promuove vari programmi per sviluppare un sistema sanitario locale sostenibile.

“Spezia per la Palestina”, attraverso iniziative culturali e informative, si impegna a supportare la comunità palestinese e a combattere ogni forma di discriminazione. Il Cinema Nuovo, sede dell’evento, è un luogo storico e culturale della città, l’unica sala cinematografica nel centro di Spezia, riconosciuta e sostenuta dalla comunità locale.

Pcrf-Italia è stata costituita nel 2013 a Marina di Pietrasanta e svolge il lavoro grazie all’impegno dei suoi volontari e con il supporto di una solida rete di partner, tra cui Oms e Unrwa. Il dottor Vincenzo Stefano Luisi, cardiochirurgo viareggino, ne è presidente e legale rappresentante.