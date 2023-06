13 Migranti Salvati da MSF, La Spezia Pronta ad Accoglierli

Dalla Prefettura della Spezia ancora non trapelano notizie ufficiali: "Il Ministero dell’Interno comunicherà le destinazioni finali poche ore prima dell’arrivo della nave un porto". Ma, con buona probabilità, rimarranno in Liguria i 13 migranti (originari di Siria, Sud Sudan e Palestina) tra cui due minori salvati dalla Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere a cui è stato indicato come porto d’attracco sicuro quello della Spezia. L’orario orientativo di arrivo è attorno indicato tra 11 le 13. La nave sarà scortata da unità della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Sarà ancora il lato est del molo Garibaldi ad ospitare la nave della solidarietà. la terza volta che lo scalo spezzino accoglie l’unità della Ong. Era accaduto a fine gennaio e poi ad aprile. Questa volta non ci sarà necessità di pernottamento-spot in strutture dedicate. Esaurite le formalità di rinoscimento-schedatura a cura della Polizia di Stato, i migranti dovrebbero essere accompagnati direttamente a destinazione e godere di un letto comodo e di una branda già a partire da questa notte. Intanto, dal fronte sindacale, la dichiarazione di Luca Comiti, Segretario della Cgil spezzina: "La nostra città sarà come sempre in grado di attivare la macchina dell’accoglienza e della solidarietà, ma dobbiamo rimarcare anche questa volta l’assurdità e l’ingiustizia di assegnare alla Geo Barents il porto della Spezia, sottoponendo i migranti ad ulteriori tre giorni di navigazione, con tutti i disagi e le sofferenze che ciò comporta per persone già duramente provate. L’ennesimo atto per colpire le ONG ed impedirgli di fatto di prestare altri soccorsi in mare, l’ennesimo atto della politica disumana sui migranti di questo governo". Sul punto delle complicazioni da porto sicuro, da registrare la sentenza del Tar delLazio a favore delle determinazioni del Ministero dell’Interno.