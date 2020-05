Lerici, 2 maggio 2020 – Hanno scelto la spiaggia di Fiascherino, ovviamente deserta, per girare il loro videoclip. Si tratta di Mirko Colombari e Antonio Ernesto Gil, con la loro musica e il loro trascinante ballo di un brano davvero caliente. Con la regia della spezzina Paola Settimini, ecco 'Nochextrana' in cui l'artista, che vive tra Italia e Olanda, ha voluto la nostra provincia quale scenario ideale per il lancio promozionale.

“Quindici anni fa ho conosciuto Antonio Ernesto Gil che, dall’Havana, si era da poco trasferito in Italia – spiega Colombari - . Siamo diventati amici e ha iniziato a suonare con me. Da cosa nasce cosa, mi ha fatto ascoltare composizioni sue e mi ha portato dentro al mondo della musica cubana, che rappresenta un insieme di varie culture e diverse epoche. 'Nochextrana' è un brano con cui abbiamo voluto rappresentare la fratellanza tra Italia e Cuba, soprattutto per ringraziare lo stato dei Caraibi, che si è prestato ad aiutare la nostra nazione in un momento difficile come questo”. Protagonista nelle immagini, con la coreografia di Katia La Galante e il montaggio di Gaia Fossati, l'italo-brasiliana Ketlyn La Galante (tutti spezzini). La giovane ballerina ha danzato sulla sabbia, mentre con lei si vedono anche, in qualche spezzone, l'altrettanto in erba Francesco Testi, oltre agli esperti attori Barbara Langella e Fabio Nardini (ancora tutti spezzini).

“Per il nostro gruppo è stato un lavoro importante – afferma Settimini - . Come tutte le persone impiegate nel settore audiovisivo, siamo praticamente fermi. Vi sono tanti punti interrogativi e numerose incertezze. Realizzare questo progetto è stata una vera iniezione di fiducia nel futuro. Sono felice”. Con Colombari e Gil a chitarre e voci, la batteria di Diego Scaffidi, al basso Nicolò Bolla e alle tastiere Niki Lugli, la canzone è stata registrata, mixata e masterizzata da Daniele Bagnoli, con la produzione esecutiva delle associazioni Cinema e Cultura e B52, per la Magilla spettacoli Edizioni e Artistinoline etichetta. “Siamo stati molto orgogliosi di aver potuto ospitare questa produzione – afferma l'assessore al Turismo del Comune di Lerici - nonostante il momento difficile”. E poi l'unione Italia-Cuba, un'amicizia che dura da sempre. “Una fratellanza che ci fa sentire caldi e in sintonia...”, conclude con soddisfazione Colombari.

© Riproduzione riservata