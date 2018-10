La Spezia, 4 ottobre 2018 - Torna ampliata e dirompente alla sua ottava edizione 'Fuori Luogo, percorsi di teatro contemporaneo nel presente', progetto dell'Associazione Gli Scarti in partnership con Balletto Civile, associazione Scena Madre e CasArsA Teatro e in collaborazione con i comuni della Spezia, Lerici, Sarzana e Santo Stefano di Magra che ospiteranno i più interessanti e rinomati artisti della scena contemporanea. Dai maestri come i Premi Ubu Danio Manfredini e Massimiliano Civica, a RezzaMastrella, freschi del Leone d'Oro alla Biennale di Venezia fino a più giovani ma già affermate compagnie presenti nei cartelloni dei maggiori festival teatrali europei. Come recita il titolo di quest'anno 'Il golfo (è) dei poeti!' con una rassegna che apre venerdì 26 e sabato 27 ottobre al Dialma Ruggiero con il ritorno del maestro Danio Manfredini con 'Al Presente', spettacolo prodotto dalla Corte Ospitale che nel 1999 lo portò come migliore attore al Premio Ubu. Uno spaccato della mente e della sua inafferrabilità che vede in scena un uomo e il suo doppio: una parte è immobile, assorta, riflessiva mentre l'altra è inquieta e si identifica con i fantasmi che popolano la sua mente.

Sabato 10 novembre la scena è per un altro maestro di casa al Dialma Ruggiero: Massimiliano Civica con il suo 'Un quaderno per l'inverno', spettacolo vincitore di ben due Premi Ubu 2017, per la regia e per il migliore nuovo testo italiano. Una drammaturgia di Armando Pirozzi - produzione Teatro Metastasio di Prato con il sostegno di Armunia Centro di Residenze Artistiche Castiglioncello - che racconta la storia di un introverso professore di letteratura – un grande Alberto Astorri - che, rientrando in casa, vi trova un ladro, armato di coltello - Luca Zacchini - che vuole da lui qualcosa di molto insolito.

Sabato 1 dicembre appuntamento imperdibile al Teatro Civico con 'Fratto_X', cult di RezzaMastrella, uno dei sodalizi più longevi e affascinanti della cultura italiana vincitore quest'anno del Leone d’oro alla Biennale di Venezia. Anticonvenzionali, irrequieti, inconciliabili cantori dell'assurdo, straordinari interpreti dell'insensatezza, Antonio Rezza e Flavia Mastrella sono capaci di spostare a ogni spettacolo l'asse delle certezze dello spettatore.

Domenica 16 dicembre si terrà una vera e propria 'maratona teatrale' intorno alla drammaturgia di Rita Frongia al Dialma Ruggiero con la Trilogia del tavolino: si parte alle 17.30 con 'La vita ha un dente d’oro', antica espressione bulgara che non trova corrispondenza idiomatica nella nostra lingua. Si continua alle 19 con 'La vecchia', commedia 'malincomica' per attori in ascolto (e audaci), per parlare di 'quello che tu capisci' che rende omaggio alle parole di Rimbaud e di Gioachino Belli. Si finisce alle ore 21.15 con Gin Gin, commedia con dramma in penombra con Angela Antonini e Meri Bracalente, drammaturgia e regia di Rita Frongia.

Sabato 12 e domenica 13 gennaio al Dialma sarà il turno dei Vicoquartomazini con 'Vieni su Marte', diretto e interpretato da Michele Altamura e Gabriele Paolocà - coproduzione Gli Scarti - spettacolo che prende spunto da un progetto del 2012 dal nome Mars One che prometteva di costruire una colonia permanente su Marte per offrire al pubblico un caleidoscopio esistenziale, uno zibaldone dell’umanità.

Venerdì 25 e sabato 26 gennaio Timpano/Frosini portano al Dialma il loro 'Gli Sposi / Romanian tragedy', spettacolo coprodotto da Gli Scarti, che ci racconta una coppia di potere, i dittatori Nicolae Ceausescu ed Elena Petrescu che hanno messo la Romania in ginocchio per oltre vent'anni, colti nella loro ordinarietà di un uomo e una donna.

Sabato 9 febbraio per la prima volta a Fuori Luogo il Centro Teatrale Mamimò debutta con 'Nessuna pietà per l'arbitro', focus su 'Teatro come sport' che racconta di una famiglia che vive per il basket in una società post-ideologica, in cui sembra che non si riesca più a scegliere in base a principi di valore.

Sabato 2 marzo un altro grande debutto con la compagnia Oyes e il loro spettacolo più amato da critica e pubblico: 'Io non sono un gabbiano', in cui è proprio e sempre l’amore a dominare le relazioni e i conflitti tra i personaggi

Venerdì 15 marzo la stagione Fuori Luogo continua al Teatro Impavidi di Sarzana con il 'Faustbuch' di Enrico Casale, in scena con Andrea Burgalassi, Michael Decillis, Ivano Cellaro. Altro appuntamento, sabato 30 marzo agli Impavidi, è con Deflorian/Tagliarini e il poetico 'Il cielo non è un fondale' per parlare di sogni, di aspettative e di teatro con sensibilità e originalità. Il duo romano inoltre presenterà il giorno successivo, 31 marzo al Dialma Ruggiero, il loro nuovo lavoro dal titolo 'Scavi', una performance per un numero limitato di spettatori.

Il 4 aprile si va al Teatro Astoria di Lerici (sarà attivo un servizio bus navetta dalla Spezia) con 'Il controllore' de Gli Omini, terza parte del Progetto T, partito dalla Stazione di Pistoia con Ci scusiamo per il disagio.

Sempre all’Astoria di Lerici grande appuntamento l'11 aprile con Andromaca, uno spettacolo di 'I Sacchi di Sabbia' con la regia di Massimiliano Civica, di nuovo insieme in un classico dell’antichità che esplora i confini tra comico e tragico.

Saranno invece presenze straordinarIe del teatro-danza nazionali e internazionali quelle che si alterneranno sull'inedito palco della Ex Ceramica Vaccari di Santo Stefano di Magra per tre giorni, dal 26 al 28 aprile per FisiKo!, rassegna di cattive azioni: spettacoli e performance invaderanno l’area e gli edifici dell’ex Ceramica. Un intero fine settimana con l’energia propulsiva della più irriverente ricerca di teatrodanza contemporanea.

Spazio infine agli spettatori più giovani, invece, con Fuori Luogo Kids, per la prima volta al Teatro Astoria di Lerici, il 29 gennaio, il 20 febbraio, il 4 marzo e il 26 marzo.

Il progetto di rete Fuori Luogo VIII edizione è sostenuto da Compagnia di San Paolo (come maggior sostenitore) nell’ambito dell’edizione 2018 del bando Performing Arts. Altri enti sostenitori del progetto sono: Ministero dei Beni Culturali, Regione Liguria, Isforcoop Liguria, Reclip – Rete del Contemporaneo Piemonte Liguria e Fondazione Carispezia (nell’ambito del bando 'call for crowdfunding'). Info: prenotazioni@fuoriluogoteatro.it e 375 5714205.