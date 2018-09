La Spezia, 7 settembre 2018 – Una quindicina di birrifici, provenienti da tutta Italia, proporranno a spezzini e turisti l’assaggio di oltre 30 tipologie di birre prodotte in maniera artigianale. È tutto pronto per 'La Spezia è Birra' la festa delle birre artigianali organizzata dal Comune della Spezia, grazie al sostegno di Esselunga e della Casa dell’Avvolgibile, che per tre giorni, da venerdì 7 a domenica 9 settembre, animerà la città con degustazioni, musica ed eventi per tutti, adulti e bambini, valorizzando l’area dei giardini pubblici.

Appuntamento in viale Mazzini (zona Palco della musica) dove si potranno degustare specialità quali muscoli, sgabei, focaccia, acciughe e tante altre delizie, presso gli stand allestiti dal Consorzio dei produttori locali.

Oltre alla parte enogastronomica, il programma degli eventi prevede musica irlandese, country e dj-set, con esibizioni dei gruppi sul Palco della Musica.

La kermesse ai giardini pubblici darà spazio anche ai laboratori per bambini aspiranti birrai a cura del Museo del Castello San Giorgio e dell’Etnografico; un mercatino dell’ingegno posizionato in Via Chiodo (dal lato dei giardini pubblici) e, tra gli eventi clou, anche una marcia goliardica denominata 'Marcia Birraì, organizzata da Spezia Marathon Si tratta di una corsa-camminata non competitiva aperta a tutti, in programma sabato 8 settembre alle ore 19 con partenza dal Palco della Musica; le iscrizioni e la consegna delle pettorine numerate avverranno circa un’ora prima in loco. I partecipanti dovranno cimentarsi in una sfida di abilità consistente nel camminare velocemente o correre con un bicchiere di plastica colmo di birra, facendo attenzione a non versarne una quantità eccessiva. I primi 15 classificati si aggiudicheranno un bicchiere di birra messo in palio dai birrifici partecipanti.

Il percorso pedonale si snoderà lungo via Chiodo, piazza Verdi, via Del Torretto, via Sforza e via del Prione, per poi reimmettersi in via Chiodo con l’arrivo al Palco della Musica. Le strade interessate dalla marcia saranno presidiate da agenti della polizia municipale e personale degli uffici Mobilità e Traffico del Comune.

La stessa polizia municipale sarà presente venerdì 7 e sabato 8 settembre alla Festa delle birre artigianali con una propria postazione, attiva dalle 20 alle 24, che svolgerà attività di informazione e alcoltest con etilometro a richiesta degli interessati. Sarà attivo anche un presidio della Croce Rossa Italiana (Comitato della Spezia) che nei giorni di venerdì 7 e sabato 8 settembre svolgerà un’attività di educazione alla sicurezza stradale, per sensibilizzare gli automobilisti al bere responsabile e ai rischi della guida in stato di ebbrezza.

I Birrifici che hanno aderito alla manifestazione provengono dalla nostra provincia ma anche da Toscana, Piemonte ed altre regioni italiane: Birrificio Del Golfo, La Bireta, La Spezia Brewing Co, I Paloffi, Birrificio Apuano, Zuker, Birrificio Del Castello, Birrificio Del Moro, La Moncera’,Il Beerbante, Siciliane Dolcezze, Beer’n Beard, In Bocca Al Luppolo, Green Dog, Buffalo Beer.

