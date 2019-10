La Spezia, 19 ottobre 2019 - A debuttare in Liguria e inaugurare sabato 19 ottobre, alle 21.15, l’edizione 2019-20 della rassegna 'Fuori Luogo' – di scena al nuovo 'D!alma' di Fossitermi - è 'Overload', del collettivo di ricerca Teatro Sotterraneo, un ipertesto teatrale sull'ecologia dell'attenzione: fra distrazioni di massa e mutazioni digitali, ci muoviamo immersi in un ambiente aumentato dai media. Una riflessione acuta, intelligente, arguta e mai banale sull'ecosistema dell'attenzione, sulla capacità di riprendere il filo, sulla resistenza ai mille stimoli iconici, mediatici, distraenti a cui siamo sottoposti. Si apre con un cult del teatro contemporaneo, per la prima volta in Liguria, la nona edizione della manifestazione con base al Centro di via Monteverdi 117, progetto dell'associazione Gli Scarti in partnership con Balletto Civile, associazione Scena Madre e CasArsA Teatro, e in collaborazione con i Comuni della Spezia, Sarzana, Lerici e Santo Stefano di Magra. Sotterraneo fa parte del progetto Fies Factory ed è residente all'Associazione teatrale Pistoiese e con 'Overload' ha ottenuto il Premio Ubu 2019 come Migliore Spettacolo dell'Anno.

“Sovrastimolati dalle informazioni, viviamo in uno stato di allerta continua che gli antichi conoscevano solo in battaglia – spiegano i protagonisti - . Il rumore di fondo cresce in tutto il pianeta. Non dovremmo forse fare più silenzio e prestare più attenzione? Overload mette in scena lo scrittore americano David Foster Wallace nell’atto di pronunciare un discorso, che assume presto la struttura di un ipertesto dove link improvvisi innescano possibili azioni e immagini, creando una rincorsa continua a contenuti extra che solo il pubblico decide se attivare o meno. Il discorso di Wallace rischia di non compiersi mai, frantumato da un sistema di salti superficiali e interruzioni molto simile alla nostra esperienza quotidiana: è possibile usare questo stato confusionale per una riflessione sull’ecologia dell’attenzione?”. Per quanto riguarda Sotterraneo, il collettivo si forma a Firenze nel 2005 come gruppo di ricerca teatrale composto da un nucleo autoriale fisso cui si affianca un cluster di collaboratori che variano a seconda dei progetti. Ogni lavoro del gruppo è una sonda lanciata a indagare le possibilità linguistiche del teatro, luogo a un tempo fisico e intellettuale, antico e irrimediabilmente contemporaneo.

Oltre all'acquisto di biglietti, con prezzi interi 16 euro, under 30 a 10, iscritti Scarti Factory 8 e studenti superiori a 5 euro, è possibile ancora sottoscrivere l'abbonamento: studenti (under 18) 30 euro, ridotto under 30 70 euro, ridotto convenzionati 85 euro e intero 95 euro. Info: 375 5714205 e 0187-713264 o prenotazioni@fuoriluogoteatro.it.