La Spezia, 19 maggio 2020 – Anche in tempo di distanziamento, i modelli e le modelle possono sfilare in passerella. Natascia Alongi e Jean Pierre Tassora hanno approntato una serie di appuntamenti televisivi in diretta, durante i quali una prestigiosa giuria composta da noti volti dello spettacolo, della moda e dell’imprenditoria, sta selezionando la Miss ed il Mister più belli, per consegnare loro la fascia che offrirà ai ragazzi e alle ragazze la possibilità di lavorare nell’ambito dello spettacolo e non solo.

Terzo appuntamento, mercoledì 20 maggio alle 21, con la rassegna organizzata da FuturaModels in collaborazione con WebSpeziaTv. La nota web tv di Jean Pierre Tassora, che opera da tempo sul territorio spezzino, ha sposato l'idea della nota agenzia di moda della Versilia di Natascia Alongi, nata solo due anni fa, ma già conosciuta a livello nazionale per la sua squadra di giovani e bellissimi modelli, preparati dalla stessa titolare, una professionista con lunga esperienza nel settore.

Dopo la prima puntata già seguita da migliaia di spettatori FuturaModels, ha messo in campo altri sei bellissimi modelli rendendo il compito della prestigiosa giuria sempre più arduo nella selezione dei più belli! E che dire della giuria? Nella puntata di mercoledì 13 maggio, è stata stellare! Il famosissimo dj internazionale Federico Scavo da Miami, che spesso possiamo trovare anche in Capannina, sarà giurato d’onore affiancato da altrettanto noti personaggi: Helga Conforti, modella e influencer, Luca Herriquez, musicista e fitness model ed infine Vittorio Scialdone, noto preparatore coach fitness di moltissimi personaggi della Versilia.

Nella puntata di mercoledì 20 maggio i giurati saranno Stefano Busá, voce del pianobar della Capannina di Forte dei Marmi che da anni accompagna le serate al sapore di sale nello storico locale, Serena Martinelli attrice vista al cinema e modella toscana, Gianluca Pannullo, ex tronista di 'Uomini e Donne' (trasmissione tv di Maria De Filippi) per il trono over, che oltretutto detiene la fascia 'Babbo più bello d’Italia', Barbara Bert nota cantante toscana nota nel panorama musicale italiano, e infine... chi scrive questo articolo. Ma non solo questi prestigiosi ospiti potranno votare, perché anche tutte le persone che seguiranno la diretta potranno farlo dal loro telefonino semplicemente scaricando l’app gratuita Et Voila, sponsor dell’agenzia e della trasmissione. Appuntamento dunque, per la prossima tappa per eleggere Miss e Mister WebSpeziaTv alle 21, sulla pagina Facebook della web tv spezzina. “Inoltre, uomini e donne che vorranno mettersi alla prova in maniera divertente, simpatica e sicura – spiega Tassora - , potranno farlo restando a casa, iscrivendosi per partecipare al concorso e, perché no, magari anche a vincerlo!”. Per iscriversi o per informazioni basta scrivere a futuramodels.agenzia@gmail.com oppure contattare il numero di telefono 328 6798231.

Marco Magi