La Spezia, 17 novembre 2018 – Marco Carta e Adriana Cardarella sono i vincitori dello 'Special Festival'. Seguono nell'albo d'oro Massimo Di Cataldo e Simone Bianchi trionfatori della prima edizione del gennaio 2017. Grande successo per la manifestazione organizzata da Anffas Onlus La Spezia e Premio Lunezia, con la collaborazione della Regione Liguria e del Comune della Spezia e con il contributo dei Comuni di Porto Venere e Lerici (il media partner è stato La Nazione).

In gara al Teatro Civico cantanti big in coppia con 'cantanti speciali', ragazzi con disabilità intellettiva. E oltre al primo posto ottenuto con 'La forza mia' dal duo Carta-Cardarella (ragazza diversamente abile di Firenze), al secondo si sono piazzati Platinette con Mariano Scauri (premiato come Voce Special) che hanno proposto 'Meraviglioso', al terzo Francesco Baccini con lo spezzino Marco Guano cantando 'Sotto questo sole' poi al quarto tutti a pari merito gli altri: i Matia Bazar con Elisa Bruna Urbani in 'Brivido Caldo', i Neri per Caso con Luciano Curziotti in 'Le Ragazze', Valeria Rossi con Cecilia Batignani in 'Tre Parole', Federica Carta con Giulia Fontani in 'Ti avrei voluto dire', ed infine Antonio Maggio con Mariano Fois in 'Mi servirebbe sapere'. La giuria, presieduta da Loredana D’Anghera, era composta da Pierluigi Peracchini, Ilaria Cavo, Marco Magi, Marco Toracca, Cesare Rascel, Nives Rabà e il giocatore dello Spezia calcio Paolo Bartolomei.

Tra gli ospiti anche il tenore Jonathan Cilia Faro, proveniente da New York, che porta avanti un progetto con bambini autistici. Per la serata è stato accompagnato appunto da un bambino autistico al pianoforte. Poi ecco Cris Brave, in sedia a rotelle, a presentare il suo rap anche freestyle, e pure Simone 'Simi' Bianchi, vestito in stile Freddy Mercury a cantare 'Akind of magic' supporato dal corpo di ballo della Dancing Project. E poi ancora il coro misto di varie Anffas (Pisa, Livorno, Massa Carrara e Firenze) insieme alle seconde medie di Pellico e Mazzini e il corso di tromba delle stesse scuole. A concludere lo spettacolo Marco Masini, padrino della manifestazione, con tre suoi brani che hanno coinvolto tutti i presenti.

Tanti i partner che hanno voluto essere con Anffas La Spezia in questa nuova avventura e che la coordinatrice Alessia Bonati, impegnatissima nell'organizzazione dell'evento insieme a Stefano De Martino vuole ringraziare: Credit Agricole Carispezia, Iren, Conad, Tarros, Grafice G7 di Sovignone, Rotary La Spezia, GLS, Lion Host della Spezia, Lions di Roverano, Hotel Doria di Lerici, Guest House Borgo di Codeglia, Studio Russi e Baronti, Sagep, Confartigianato, Coop, Parco Nazionale delle Cinque Terre, Parco del Colombaio, Ewmd, Consulta provinciale femminile della Spezia, Gelateria Stella Marina e Dancing Project.

