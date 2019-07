San Terenzo, 24 luglio 2019 – Prima Aulla, poi La Spezia e ora San Terenzo. Il terzo appuntamento del Festival Internazionale del Jazz della Spezia si sposta nel borgo marinaro, nel segno di Nat King Cole. Alle 21 di mercoledì 24 luglio, al Parco di Villa Magni Shelley, il giovane e fenomenale cantante italo-americano di Pittsburgh, Benny Benack III, presenta un programma dedicato al grande Nat King Cole a cento anni dalla nascita. Proprio come Nat King Cole, Benack nasce strumentista: Cole suonava benissimo il piano prima di concentrarsi sulla vocalità mentre Benack è un eccellente trombettista che si è rivelato un altrettanto eccellente cantante. Si inserisce nella grande tradizione della vocalità italo americana da Sinatra a Dean Martin a Michael Bublè.

Nel 2014 è stato semifinalista al prestigioso 'Thelonious Monk International Competition' e Wynton Marsalis, in una intervista, lo ha indicato tra Ie nuove promesse del jazz internazionale. Da trombettista ha vinto numerosi premi, tra cui: 'Carmine Caruso International Jazz Trumpet Soloist Competition', 'National Trumpet Competition', 'National Trumpet Guild Jazz Competition' ed altri; inoltre, ha ricevuto diversi importanti riconoscimenti anche per le sue doti canore. Ma la carriera di questa giovane promessa non è fatta solo di premi poichè si sta distinguendo come turnista in alcuni tra gli ensamble piu’ richiesti nella scena musicale newyorchese. Tra queste collaborazioni c’é quella che lo ha portato al suo primo debutto per l’etichetta discografica “Blue Note Records” al fianco della pianista Chihiro Yamanaka. La sua vita è a New York dove si esibisce nei migliori club, tra cui: Blue Note, Iridium, Smoke, Lincoln Center Dizzy’s Club Coca Cola, Small’s, The Bar Next Door, Minton’s Harlem e di recente ha avuto anche l’opportunita’ di andare in tournée in Giappone, Russia e Ucraina. Accompagnato da una strepitosa all star band con Andy Farber al sax, Lucio Ferrara alla chitarra, Patrick Boman al contrabbasso e Luca Santaniello alla batteria. L'ingresso è libero. Il Festival Internazionale del Jazz della Spezia è promosso da Regione Liguria, Comune della Spezia, Fondazione Carispezia, Comune di Lerici, Comune di Porto Venere, Comune di Aulla e Società dei Concerti Onlus con il sostegno di Camera di Commercio Riviere di Liguria

Infine, contrariamente a quanto annunciato e per cause non attribuibili al Comune della Spezia, il servizio di trasporto via mare gratuito dalla Spezia per Lerici, organizzato in occasione del concerto non sarà attivo. Per informazione su parcheggi e mezzi di trasporto alternativi consultare il sito http://www.lericicoast.it.

Marco Magi