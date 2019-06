La Spezia, 8 giugno 2019 - Al centro di tante polemiche negli ultimi anni, torna puntuale con la promessa di regalare “80 giorni di divertimento in tre mesi” ad una città che dopo un lungo periodo di esodo verso la vicina Sarzana e la Versilia, ha iniziato ad attrarre nuovamente i propri abitanti al calar del sole. E non soltanto, perché grazie anche al concomitante boom del turismo, strade e piazze deserte sono diventati finalmente un lontano ricordo. Prenderà ufficialmente il via il 14 giugno l’estate spezzina, un cartellone che affiancherà nuovi eventi, come la rassegna gratuita di concerti SpIn, già presentata nei giorni scorsi, e appuntamenti ormai diventati tradizionali, da Liguria da Bere all’immortale Palio del Golfo, passando per le Notti al Castello. Tradizione e innovazione, ricercatezza e popular, per lasciarsi alle spalle gli infuocati botta e risposta fra giunta e opposizione della bella stagione 2018, gli exploit dei grandi nomi senza continuità nel 2017 postelettorale, il lungo esperimento del Boss tanto rimpianto quanto contestato, con lo scopo di risultare appetibile a tutti i palati.

L’idea è far segnare un appuntamento in agenda quasi ogni sera a chi si troverà alla Spezia: gli amanti della musica troveranno jazz e artisti di richiamo dal mainstream alla musica d’autore, quelli dell’arte, della storia e della cultura presentazioni di libri, mostre ed aperture straordinarie dei musei, quelli della tradizione gli eventi al sapore di spezzinità, e nell’ottica della mission di piacere ad un pubblico il più trasversale possibile, non mancheranno grandi classici come sagre, enogastronomia, beneficenza. Con un occhio di riguardo ai bambini.

“Un ricco programma che l’Amministrazione Peracchini ha realizzato anche per dimostrare che la città è in grado di reggere un ritmo così alto e dare, non solo l’idea ma la certezza che nel campo della promozione turistica e dell’organizzazione di eventi La Spezia si sta imponendo nel panorama delle città italiane” commentano da palazzo civico con una nota stampa. E per riuscire nell’intento, oltre al sostegno di Iren, Fondazione Caispezia, Camera di Commercio Riviera di Liguria, Coop Liguria e Società dei Concerti, sono strategici il coinvolgimento di più assessorati e l’apporto di diverse realtà locali, quali il Comitato delle Borgate, le Associazioni culturali, le Pro loco, in modo da assicurare una capillare copertura, sia temporale che fisica, interessando diversi punti e quartieri della città.

Ce n’è per tutti i gusti, ma in questo ricco carnet che prenderà il via venerdì 14 giugno alle 18 con la presentazione del libro di Luca Nannipieri “Capolavori rubati”, in programma al Camec e si chiuderà il 15 settembre con la Festa della Birra al Centro Allende, non manca il borsino degli eventi più attesi. Fanno gola a tanti, visti la gratuità e i nomi di richiamo, i concerti di SpIn, tutti in piazza Europa alle 21.30 con una sola eccezione: Motta ed Apice (15 giugno), Alex Britti (21 giugno), Napo canta De Andrè (12 luglio), Baby K (3 agosto), Gabry Ponte (piazza Verdi), con evento finale previsto l’8 settembre. Attese anche le tre serate spezzine del Festival Internazionale del Jazz, che si terranno in piazza Mentana il 23, 26 e 27 luglio. Presenti eventi tradizionali e consolidati: Liguria da Bere (28-30 giugno), la festa popolare di San Giovanni a Migliarina (22-24 giugno), la sagra del muscolo di Cadimare (tutti i week end dal 26 giugno al 28 luglio), lo Spezia Fest per i cuori aquilotti (28-30 giugno), l’immancabile Palio del Golfo con spettacolo pirotecnico (4 agosto) e Pitei ‘n cantina (9-10 agosto). Bambini in primo piano: il 15 giugno, laboratori ispirati ai celto-liguri a Castel San Giorgio, il 6 luglio, carnevale estivo in centro e festa del fantin in periferia, il 13 luglio la prehistoric night. Tanta cultura, con visite ed approfondimenti legati al nostro patrimonio storico-museale architettonico, mostre fotografiche, concerti di musica classica, presentazioni di libri, la minirassegna “Turismo è futurismo” (4-6 luglio), rappresentazioni, focus sulle bellezze della regione, e non mancheranno gli eventi benefici: dal 18 al 20 luglio, on stage la 9° edizione del Mentana Rock, e Tandem-Un giorno insieme, concerto benefico con tribute band (31 agosto-1° settembre).

Chiara Tenca

Il programma completo:

GIUGNO



VENERDì 14 GIUGNO ore 18.00



CAMEC - PRESENTAZIONE del libro di Luca Nannipieri



“Capolavori rubati”- Interviene l’autore







SABATO 15 GIUGNO ore 17.30



Castello San Giorgio - Giornate internazionali dell’Archeologia



UN POMERIGGIO CON I CELTO LIGURIDIMOSTRAZIONI E LABORATORI



PER BAMBINI E FAMIGLIE. IN COLLABORAZIONE CON IL MUSEO DEL SIGILLO







Piazza Europa



CONCERTO MOTTA - APICE evento gratuito ore 21.30







Lumen - museo Lia - Biblioteca Civica “Ubaldo Mazzini” VISITA AI



CORALI E AL PATRIMONIO STORICO A cura di Ilaria Gasperi ore 16.30







GIOVEDì 20 GIUGNO



CAMeC- Presentazione del catalogo della mostra Aidyn Zeinalov.



MY WAY TO ITALY. UNA STORIA ALLA SPEZIA



INTERVENGONO: L’AUTORE, MARZIA RATTI, VERONICA FERRETTI, CARLO VISINTINI ore 18.00







VENERDì 21 GIUGNO



Palazzina delle Arti



INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA SPEZIA 2.0



MOSTRA COLLETTIVA ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE LIBERI DI VEDERE. ore 18.00







Castello San Giorgio CONCERTO DEL CONSERVATORIO PUCCINI



musiche di T. Gauger, G. F. Haendel, J. Williams, G. Verdi, R. Wagner, L. Bernstein,



D. Shostakovich, H. Berliotz ore 21.00







Piazza Europa ore 21.30



evento gratuito CONCERTO ALEX BRITTI







SABATO/DOMENICA/LUNEDì



22-23-24GIUGNO



tutto il giorno



Migliarina



SAN GIOVANNI/BATISTON - FESTA POPOLARE SPEZZINA







26 GIUGNO - 28 luglio



tutti gli weekend dalle ore 18.00



cadimare SAGRA DEL MUSCOLO a cura della proloco cadimare







27 GIUGNO ore 16.30



lumen - museo lia VISITA AL COMPLESSO MONUMENTALE



DI SANTA MARIA ASSUNTA DELLA SPEZIA - A cura di Andrea Marmori







28-29-30GIUGNO dalle ore 18.00



LIGURIA DA BERE - degustazione enogastronomica







28 GIUGNO



Museo Etnografico INAUGURAZIONE MOSTRA



I COLORI DI GEA - PERSONALE DI MARIA CAPELLINI ore 17.00







CAMEC INAUGURAZIONE MOSTRA



CLAUDIO PAPOLA - UOMO DEL MIO TEMPO



SERIE INEDITA “SOTTOMISSIONI” - PROGETTO ESPOSITIVO A CURA DI GIOVANNA RIU ore 19.00







VENERDÌ/SABATO/DOMENICA



28-29-30GIUGNO ore 18.00



Centro Allende - pinetina



SPEZIA FEST - festa del tifo delle aquile - conferenze - mostre



fotografiche - musica - enogastronomia locale







LUGLIO



3 LUGLIO



Museo Lia PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ALESSANDRO ZACCURI



“NEL NOME” A cura di Francesca Giorgi ore 16.30



mercoledì







4-5-6LUGLIO



ore 21.00



Piazza Mentana - Cultura e Identità



TURISMO È FUTURISMO - serate culturali



VENERDÌ/SABATO/DOMENICA







6 LUGLIO



Centro città - da piazza garibaldi per il centro



CARNEVALE ESTIVO - maschere, musica, colori d’estate ore 21.00



Periferia cittadina (piazza brin, piazza concordia, area giochi fabiano)



FESTA DEL FANTIN - animazione, giochi,



divertimento per bambini e famiglie



dalle ore19.00 -laboratori



dalle ore 21.00 - animazione







7 LUGLIO ore 21.30



Castello San Giorgio - ECUBA - Liberamente tratto dalla tragedia di Euripide



Compagnia Teatro Iniziatico Diretta da Angelo Tonelli - Regia : A. Tonelli e S. Salvi







8 LUGLIO tutto il giorno



Piazza Bayreuth - VIAGGIO IN LIGURIA ESTATE



viaggio per musica e immagini - con serata in musica



in collaborazione con regione liguria - a cura di primocanale







9 LUGLIO ore 21.30



Castello San Giorgio - CARLO AONZO TRIO



Concerto con presentazione del nuovo disco “MandolItaly”



Un viaggio nella musica delle terre Italiane - ospite Fabio Rinaudo







10 LUGLIO ore 21.00



Castello San Giorgio - Lettura del film di Akira Kurosawa “Dersu



Uzala, il piccolo uomo delle grandi pianure” ” Relatore Lorenzo Moretti a cura di Associazione Amici del Museo Navale e della Storia







12 LUGLIO ore 21.30



PIAZZA MENTANA



evento gratuito NAPO CANTA DE ANDRE











FESTA DEL FANTIN



animazione, giochi, divertimento per bambini e famiglie



VENERDÌ/SABATO/DOMENICA



12-13-14 LUGLIO



laboratori dalle ore19.00



animazione dalle ore 21.00







13 LUGLIO



Castello San Giorgio PREHISTORIC NIGHT: NOTTE DEI BAMBINI



dalle ore 21.00 alle 9.00 del giorno successivo







18-19-20 LUGLIO ore 21.00



Piazza Mentana MENTANA ROCK 9A EDIZIONE



RASSEGNA MUSICA ROCK



RACCOLTA FONDI PER IL REPARTO PEDIATRIA DELL’OSPEDALE S. ANDREA







20 LUGLIO



piazza brin, piazza concordia, area giochi fabiano)



FESTA DEL FANTIN



animazione, giochi, divertimento per bambini e famiglie



laboratori dalle ore19.00



animazione dalle ore 21.00







20 LUGLIO ore 21.00



Castello San GiorgioLA DIMORA DI RAMESSE



IL TEMPIO FUNERARIO NELL’EGITTO RAMESSIDE, TRA ARCHEOLOGIA E MITO



Conferenza a cura dell’egittologo Giacomo Cavillier







21 LUGLIO ore 21.00



Castello San Giorgio



CAMPANE TIBETANE SOTTO LA LUNA a cura di ASD Naturalmente



GRADITA LA PRENOTAZIONE 340 6258768-347 8461310







23-26-27LUGLIO ore 21.00



Piazza Mentana







24 LUGLIO ore 21.00



Castello San Giorgio



CONVERSANDO IN DIALETTO



con Luciano Bonati e Piergiorgio Cavallini - a cura del Consorzio Il Cigno







25 LUGLIO ore 21.00



Castello San Giorgio



PER GLI ANTICHI PERCORSI COLLINARI E LE SCALINATE STORICHE DELLA CITTÀ - conferenza di Roberto Venturini







29 LUGLIO ore 21.15



Sagrato della Chiesa dei Ss. Giovanni ed Agostino -



“L’OPERA IN CONCERTO 2019” (XXIII EDIZIONE)- MUSICHE DI



W.A.MOZART ,G.ROSSINI,V.BELLINI,G.VERDI,G.PUCCINI - DANIELA STIGLIANO SOPRANO



DUO BECHSTEIN - LAURA BELTRAMETTI - ENNIO POGGI PIANOFORTE A QUATTRO MANI



a cura di Associazione Musicale “Il Pianoforte”







28 LUGLIO ore 21.00



Castello San Giorgio LA MEMORIA ANTICA DI TOPONIMI E DNA



Conferenza di Sergio Tofanelli e Lorenzo Marcuccetti - A Cura del Consrzio Il Cigno







31 LUGLIO ore 21.30



Castello San GiorgioLE SIGNORINE Concerto - Claudia Cecchini, Lucia



Agostino, Valentina Di Stefano - Le perle musicali degli anni ’50



reinterpretate dalle 3 reginette del Retrovintage musicale italiano







AGOSTO



94° PALIO DEL GOLFO







3 AGOSTO ore 21.30



Piazza Europa



evento gratuito CONCERTO BABY K







4 AGOSTO ore 21.00



Castello San Giorgio NOTTE DEI FUOCHI D’ARTIFICIO



Apertura straordinaria in occasioine dello spettacolo pirotecnico - costo € 5.00







6 AGOSTO ore 21.30



Castello San Giorgio CIARA NI BHRIAN & BIRKIN TREE



Concerto - Racconti musicali dall’Irlanda







7 AGOSTO ore 21.00



Castello San Giorgio



“IN LORO HO INFUSO SPERANZE CHE ACCECANO…” (Prom. Inc. v.250)



Letture di Eschilo



Lab. Più motivi, interventi coreografici Dimensione Danza, versione poetica di Gi. Sciamarel







VENERDÌ/SABATO



cadimare FESTA DELL’ACCIUGA a cura della pro loco cadimare 8-18 agosto







9-10 agosto



Pitelli PITEI ‘N CANTINA a cura della pro loco pitelli







11 agosto



Piazza verdi



CONCERTO GABRY PONTE evento gratuito ore 21.30







13 agosto ore 21.15



Cortile interno di Palazzo Calderai - Piazza Saint-Bon



XXV FESTIVAL PROV. “I LUOGHI DELLA MUSICA” 2019 - “MUSICA SOTTO



LE STELLE 2019 “ XVI EDIZIONE - CONCERTO DI MUSICA CLASSICA “MOONLIGHT



SERENADE ” - QUARTETTO ITALIANO DI CLARINETTI - MUSICHE DI JOPLIN, GERSHWIN,



BOLLING, BERLIN, MANCINI FINO A DUKE ELLINGTON







20 agosto



Castello San Giorgio IL PARCO ARCHEOLOGICO DI MEDINET MADI



NEL FAYUM Conferenza di Edda Bresciani, egittologa di fama mondiale



e Professoressa emerita ore 21.00







21 agosto



Piazza Verdi



DJ SET DISCO MUSIC evento gratuito ore 21.30







22 agosto



Castello San Giorgio



UN PERCORSO DI ECO-ARTE: I COLORI DI GEA



Conferenza di Maria Capellini - In collaborazione con il Museo Etnografico ore 21.00



giovedì







23 agosto



Castello San Giorgio



TROIANE - Da Euripide e Seneca Laboratorio di drammaturgia del Liceo classico Pellegrino Rossi. Adattamento e regia Gennaro di Leo ore 21.00



venerdì







30 agosto



Castello San Giorgio



UN MANDALA IN DANZA A cura di Francesca Cavero In collaborazione con il Museo Etnografico ore 21.00







SETTEMBRE



31 AGOSTO - 1° SETTEMBRE - ore 21.00



PARCO MAGGIOLINA - xxv aprile TANDEM - UN GIORNO INSIEME - concerto



raccolta fondi per il reparto di oncologia dell’ospedale S.Andrea della Spezia



31 agosto tribù band nomadi - 1° settembre tribù legend queen







6 settembre ore 18.00



Palazzina delle Arti - INAUGURAZIONE MOSTRA



IL RISORGIMENTO SPEZZINO. CIMELI DALLE COLLEZIONI CIVICHE In collaborazione con il Museo Etnografico







6-7-8 SETTEMBRE ore 21.00



HISTORY TIME



RAPPRESENTAZIONI STORICHE IN COSTUME DALL’EPOCA ROMANA ALL’OTTOCENTO







8 settembre ore 21.30



Piazza Europa



evento gratuito EVENTO FINALE







13-14-15 SETTEMBRE - ore 21.00



Centro Allende



FESTA DELLA BIRRA







INFORMAZIONI



Teatro Civico Tel. 0187 727521



museo Lia Tel. 0187 731100



Castello San Giorgio Tel. 0187 751142







Museo Etnografico Tel. 0187 727781



Camec Tel. 0187 727530



facebook.com/museidellaspezia



www.comune.laspezia.it