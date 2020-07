La Spezia, 30 luglio 2020 - Prometeo è il simbolo per eccellenza della ribellione all'autorità, colui che si batte per diffondere la luce del progresso e della conoscenza affinché l'umanità diventi arbitra del proprio destino. Il noto attore Alessandro Preziosi, già protagonista al Teatro Civico di uno spettacolo bellissimo e di successo dedicato a Van Gogh (con la regia di Alessandro Maggi) un anno e mezzo fa, fa rivivere - giovedì 30 luglio alle 21.30 in piazza Europa, all'interno del 'La Spezia Estate Festival' - il mito del Titano che rubò il fuoco agli Dei contro il volere di Zeus per donarlo agli uomini. Un gesto che gli costò la vendetta divina e il supplizio di vedersi incatenato ad una rupe ai confini del mondo, mentre un'aquila gli divorava il fegato che ricresceva subito dopo.

Il tormento di un uomo solo che si interroga e si arrovella, quasi si divora, nel chiedersi ossessivamente che cosa è il Bene e che cosa il Male. Interrogativi che da sempre affliggono l'umanità, ricorrendo da millenni nella storia della letteratura. C'è tutto questo ed altro nel recital 'Prometeo', una produzione di Khora Teatro in cui Preziosi, volto noto di cinema e tv e da anni dedito al teatro con risultati straordinari, sarà davvero a proprio agio, fra letture e citazioni tratte da Genesi, Eschilo, Simone Weil, Lord Byron, Goethe e San Paolo.

L'ingresso è fissato a 10 euro (studenti universitari e delle scuole superiori 5 euro, gratis per gli spettatori fino a 16 anni). I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino) e occorre recarsi lì per effettuare la prenotazione e ritirarli, entro e non oltre la mattina stessa del giorno in cui è previsto lo spettacolo (dalle 8.30 alle 12 e alle 18, invece, in piazza Europa). Per informazioni contattare il numero di telefono 0187 727 521 o inviare una mail info@teatrocivico.it . Il prossimo appuntamento del La Spezia Estate Festival - promosso da Comune della Spezia e Società dei Concerti con il sostegno di Fondazione Carispezia e Regione Liguria, main sponsor Iren S.p.a. - è in programma lunedì 3 agosto (ore 21.30) 'Padre Nostro' di Enrico Castellani e Valeria Raimondi, con Maurizio Bercini, Olga Bercini, Zeno Bercini.

Marco Magi