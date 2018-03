La Spezia, 23 marzo 2018 – Prima di parlare della sfida di domani sera, sabato, al Picco, in cui lo Spezia affronterà alle 18 l’ Ascoli penultimo in classifica, il mister Fabio Gallo si sofferma sulla battuta d’arresto dello scorso turno. “Una sconfitta pesante quella di Perugia – dice il tecnico – in cui c’è stata una prima mezz’ora equilibrata e poi due gol in rapida successione, il primo che ha incanalato la gara, il secondo trovato in modo casuale, ma che ci ha fatto male. La nostra reazione, però, non è stata all’altezza, senza temperamento e giusta voglia. La cataloghiamo come una partita storta”. Sarà un match diverso quello di domani. “Abbiamo cercato di recuperare fisicamente e mentalmente, è la partita di chi sta meglio, farò le mie scelte in base a questa ‘regola’. Serviranno personalità e determinazione. Capita a tutti di avere di momenti più o meno positivi, il campionato è lungo e anche se l’Ascoli è sul fondo della graduatoria, non facciamoci ingannare. Questo girone di ritorno ha dimostrato che in campo non conta”.

Curiosità L’Ascoli è la formazione che ha perso finora il maggior numero di partite dopo 31 giornate: ben 16. La miglior difesa casalinga della B (9 gol subiti dallo Spezia al Picco, primato condiviso con Venezia e Parma) e il quarto attacco peggiore fuori casa dei cadetti (solo 12 gol per i marchigiani, peggio hanno fatto soltanto Carpi con 7, Spezia e Brescia con 11). L’Ascoli ha sempre subito gol nelle 10 partite di campionato disputate nel 2018, per un totale di 19 gol al passivo ed ultima gara chiusa a porta inviolata in occasione dell’1-0 a Brescia, 28 dicembre scorso.

Precedenti L’Ascoli ha vinto una sola volta nelle precedenti dieci sfide al Picco: il 4 giugno 1972 in Serie C per 1-0, con rete del ‘mito’ bianconero Campanini. L’allenatore era Carlo Mazzone mentre tra gli aquilotti sedeva Corelli. Nelle altre nove sfide, quattro acuti spezzini (l’ultimo nella scorsa stagione per 2-1) e cinque pareggi.

Arbitro Fabio Piscopo della sezione di Imperia dirigerà la sfida tra Spezia ed Ascoli di domani al Picco. Il fischietto ligure ha diretto in questo campionato gli aquilotti in Lombardia, in Cremonese-Spezia 1-0 (gol di Paulinho) il 2 dicembre. Nato il 3 novembre 1986 a Sanremo, in questa stagione (ha esordito in B in Pescara-Pro Vercelli 3-1 del 18 novembre) ha arbitrato 7 gare: 4 volte è uscito l’1, 1 volta l’X e 2 volte il 2. Con lui gli assistenti Marco Bresmes di Bergamo e Pasquale Capaldo di Napoli; quarto uomo Livio Marinelli di Tivoli.

Marco Magi