La Spezia, 2 ottobre 2018 – Ha segnato il primo gol con la maglia aquilotta sabato al Carpi (l'1-1), ma in quello stesso momento si è infortunato Andrej Galabinov. “Felice per quella rete – afferma – ma allo stesso tempo arrabbiato. Per fortuna non è nulla di grave e farò di tutto per esserci già a Livorno”. Lo Spezia, infatti, è atteso nella settima di andata dalla gara in programma domenica pomeriggio, alle 15, nella città toscana. “In trasferta fino ad oggi siamo stati particolarmente sfortunati, ma ora dobbiamo assolutamente invertire la rotta”. Già un buon affiatamento in attacco. “Sta migliorando di settimana in settimana. Anche contro il Carpi abbiamo combinato molto bene. Gyasi e Okereke sono due vere e proprie frecce che sanno far male. Piano piano i gol arriveranno, perché le occasioni ad entrambi non mancano mai”.

ALLENAMENTO -Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Marino ai suoi ragazzi, lo Spezia è tornato nel pomeriggio di martedì a lavorare sul prato di Follo in vista della sfida valida per il settimo turno di campionato in programma domenica 7 ottobre, alle 15, al 'Picchi' di Livorno. Un prologo in palestra (attivazione muscolare e core stability), poi i bianchi sono scesi in campo sul terreno del 'centrale' cimentandosi in esercitazioni tecniche su porzioni variabili di campo, quindi ripetute sui 100 e sui 50 metri, chiudendo le due ore abbondanti di lavoro con un partitina a ranghi misti su metà campo. La bella notizia è che nella seduta hanno ripreso a lavorare con i compagni anche Elio Capradossi, Eugenio Lamanna (che ha inoltre svolto del lavoro personalizzato ad alta intensità) e Gregorio Morachioli. Riposo precauzionale per Bidaoui (sindrome influenzale), palestra e fisioterapia per Galabinov e Pierini oltre che per Erlic e Mastinu. Per mercoledì è in programma una doppia seduta di lavoro al 'Comunale' di Follo, alle 9.30 e alle 15.15.

BIGLIETTI - Attiva la prevendita dei tagliandi per la sfida al Livorno, 7° turno del campionato. Il settore ospiti, dove i residenti della provincia della Spezia potranno recarsi, tiene 1440 posti. Questi i punti vendita Vivaticket alla Spezia e provincia (biglietti disponibili fino alle 19 di sabato 6 ottobre): Durlindana in via Picedi 18, Fantoni Service in corso Cavour 339, Infotech in via Nino Bixio 24/26, Silvia Viaggi in via Sarzana 18 e poi a Santo Stefano Magra alla tabaccheria Briselli di piazza Garibaldi 16. Si potranno acquistare anche online sul sito www.vivaticket.it.