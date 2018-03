La Spezia, 16 marzo 2018 - Il ds aquilotto Gianluca Andrissi analizza per i lettori de La Nazione il suo Spezia, tra presente e futuro, con molte certezze e tante scommesse vinte.



Direttore Andrissi, al 'San Nicola' applausi per Augello che lei ha prelevato in Serie C.

''E' una soddisfazione non solo mia, ma da condividere con la società e con lo staff tecnico. Augello è un ragazzo eccezionale che viene da una gavetta vera di Serie D e C. Il suo è il risultato del lavoro di questi mesi, non dimenticando che davanti ha un 'mostro' sacro come Lopez. A me piace molto osservare nelle categorie inferiori perché qui ci sono ragazzi che hanno fame interiore. Insieme al mio coordinatore degli scout Fabrizio Iotti seguiamo tantissimi profili, sia per la Serie D che C e anche un po' di calcio internazionale''.



In Puglia si è visto il vero Mora.

''Sui suoi valori umani e calcistici non abbiamo dubbi. La sua prestazione a Bari è stata notevole, il giusto inizio per fare bene a Spezia''.



Brilla il talento di Forte, un altro giocatore sul quale lei ha puntato.

''Trovare spazio in un attacco dove c'è gente come Granoche, Marilungo e Gilardino non era semplice. E' un giocatore stimatissimo dalla dirigenza e dall'area tecnica aquilotta, faremo le giuste valutazioni con l'Inter, proprietaria del cartellino e con il suo agente Rispoli con i quali c'è un grandissimo rapporto''.



Due parole su Mastinu e Pessina, giocatori in grande crescita.

''Con Mastinu abbiamo fatto il rinnovo del contratto. Un ragazzo che viene dalla gavetta al quale Gallo ha trovato un ruolo di trequartista che lo sta consacrando. Pessina è un giovane che sta crescendo ulteriormente e che ha un minutaggio tra i più elevati della cadetteria. Per lui ho già avuto un incontro con l'Atalanta, la sua eventuale permanenza da noi è una decisione che riguarderà l'area tecnica del club orobico. Con il giocatore e il suo agente ci sono ottimi rapporti, Matteo è molto legato a noi e alla maglia bianca''.



I giovani Corbo e Mulattieri?

''Tanti club hanno espresso un gradimento forte per loro ma non abbiamo in corso nessuna trattativa. L'idea della società è di valorizzarli e di portarli sempre più in alto con la rosa della prima squadra. Già adesso si allenano stabilmente con i 'grandi': il primo passo di questo progetto di crescita''.



Il rinnovo del contratto a Maggiore?

''Ci siamo incontrati più volte con gli agenti, ma non abbiamo ancora trovato l'intesa sul corrispettivo economico. Siamo ancora in una fase interlocutoria nonostante i tanti incontri avuti''.



Meno nove alla salvezza, lecito pensare a qualcosa di più?

''L'obiettivo stagionale è quello del mantenimento della categoria, anche se non vogliamo porci limiti, nella consapevolezza che abbiamo un gruppo importante. Ci proveremo fino alla fine: non dobbiamo limitare i sogni, ma stando con i piedi bene per terra''.



Il suo contratto scade a giugno, aria di rinnovo?

''Sarà la società a decidere''.